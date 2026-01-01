az élet nagy kérdéseigooglekérdésekyear in search
Tech az élet nagy kérdései

Megválaszoltuk a magyarok legégetőbb kérdéseit

2026. 01. 01. 16:52
„Aki nem mer kérdezni, az szégyell tanulni” – tartja a közmondás, amely, úgy tűnik, a magyarokra nem érvényes. Az utóbbi évben ugyanis számos érdekes kérdésre kerestük a választ a Google segítségével, a 24.hu pedig megválaszol harmincat a legtöbbeket foglalkoztató felvetések közül. Mi az a szubrett, miért sárga a teniszlabda, illetve hogyan lehet elmenni előnyugdíjba? – cikkünkből kiderül.

2025-ben is közzé tette a Google a Year in Search nevű évösszegzőjét, amelyből egyebek mellett kiderült, hogy a magyarokat jobban érdekelte a Pamkutya, mint a Pitbull, a Hunyadi, mint a Stranger Things. Az összefoglaló azt is felsorolta, milyen kérdésekre keresték a választ legtöbben országunkból, lapunk most megválaszolja ezeket.

Ön tudja, hogy mi az a szubrett? És mi a helyzet a bandikuttal vagy büszttel? Cikkünkből kiderül, hogy mit jelentenek ezek a szavak, valamit az is, hogy

  • miért sárga a teniszlabda,
  • mit jelent a FOMO,
  • miért lett piros a Lánchíd,
  • hogyan lehet elaludni,
  • miért harangoznak délben.
Az élet nagy kérdései

Igyekszünk érthető választ adni azokra az egyszerű, mégis fontos kérdésekre, amik a mindennapok során bárki fejében felmerülhetnek.
