Szuper kényelmi funkciót kap a BudapestGO alkalmazás

Régóta vár frissítés élesedik december 15-ről 16-ra virradóra a BudapestGO alkalmazásban – olvasható a BKK közleményében. A Budapesti Közlekedési Központ applikációja innentől támogatni fogja az Apple Pay és a Google Pay használatát, így még kényelmesebbé válik a bérlet- és jegyvásárlás. A felhasználóknak nem kell külön bankkártyaadatokat megadniuk, a fizetés néhány érintéssel gyorsan és egyszerűen elvégezhető.

Nem ez ugyanakkor az egyetlen újdonság: mostantól az alkalmazás egyértelműbb, egységes zöld nyíllal jelöli az elsőajtós felszállású járatokat. Ennek köszönhetően már tervezéskor látható, hol szükséges felmutatni a jegyet vagy bérletet a járművezetőnek.

Megújul a BudapestGO menürendszere is: az eddig a Továbbiak néven futó menüpont a MENÜ nevet kapja, és átláthatóbb felépítéssel, logikusabb elrendezéssel segíti a mindennapi használatot. A Vásárlás és fizetés például külön szekcióba kerül, és el lehet majd menteni az utazáshoz szükséges igazolványszámokat (például diákigazolvány) is. Áttekinthetőbbé válik az Értesítéseim menüpont is, valamint az Információk és súgó menüpont is logikusabban tagolt, témák szerinti bontásban segíti a tájékozódást.

A fejlesztés élesítése alatt, december 15-én este 22 órától másnap, december 16-a reggel körülbelül 7 óráig az ügyfelek nem fognak tudni bérletet vagy jegyet venni a BudapestGO alkalmazásban, és az útvonaltervezés funkcióban is lehetnek fennakadások.

A frissítések érkezése után a felhasználóknak újból be kell jelentkezniük az applikációba. A BudapestGO-ba most érkező új fejlesztések fokozatosan, pár napon belül minden felhasználó számára elérhetővé válnak. Ahhoz, hogy az alkalmazásban mindig megjelenjenek a legfrissebb fejlesztések, érdemes kiválasztani a telefon beállítások menüjében az automatikus frissítést, így a jövőben mindig elérhetővé válnak az alkalmazás újdonságai.