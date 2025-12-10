Rizikós döntést hozott Trump: Kína nagyon örülhet

Össze kell kapnia magát az Egyesült Államoknak, különben súlyos lemaradásba kerülhet Kína mögött a mesterségesintelligencia-versenyben, jelentette ki Jensen Huang, a világ jelenlegi legértékesebb cégének, az Nvidiának a vezérigazgatója. Az Observer szerint a szakember nemrég arról beszélt, hogy Kína jelentős előnnyel rendelkezik az Egyesült Államokkal szemben az MI terén, legalábbis ami az építőipart és az energiaszektort jelenti.

A 62 éves Huang szerint, míg Amerikában az alapozástól a szuperszámítógép beüzemeléséig nagyjából három évbe telik egy adatközpont megépítése, addig Kínában „egy hétvége alatt fel tudnak húzni egy kórházat”. Tehát ezek szerint, bár a chipek terén még az USA vezet, a másik két tényezőben már a távol-keleti ország mögött van.

Ennek fényében különösen érdekes, hogy Donald Trump bejelentette: zöld utat adott az amerikai kormány az Nvidiának, így a cég mostantól értékesítheti a H200-as mesterségesintelligencia-chipjeit az engedélyezett kínai ügyfeleknek.

A cégnek azonban minden egyes termék után 25 százalékos vámot kell fizetnie. Trump szerint Hszi Csin-ping kínai elnök pozitívan reagált a lépésre, melynek révén a kínai székhelyű vállalatok továbbra is hozzájuthatnak az amerikai technológiákhoz, ahelyett, hogy a saját hazai vállalatoktól, például a Huaweitől rendelnének ilyen eszközöket.

A hvg szerint a H200 chip lényegesen nagyobb memória-sávszélességet kínál, mint az Nvidia másik terméke, a H20, így gyorsabb adatfeldolgozást tesz lehetővé a mesterséges intelligenciára támaszkodó alkalmazások számára. A chip azonban még így is elmarad a zászlóshajónak számító Blackwell chipjeitől, teljesítmény terén.