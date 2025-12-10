Ausztrália után hamarosan Európában is betilthatják a közösségi médiát a tiniknek

Hónapokig tartó várakozás és vita után december 10-én hivatalosan is hatályba lépett a közösségi média tiltása Ausztráliában. Ennek értelmében a 16 év alatti ausztrál fiataloknak mostantól nem lehet fiókjuk bizonyos közösségi média platformokon, beleértve az Instagramot, a TikTokot és a Facebookot, írja a Reuters.

Éjféltől a 10 legnagyobb platform, köztük a TikTok, a Google és a Meta oldalainak blokkolniuk kell a gyerekeket, különben akár 49,5 millió ausztrál dolláros bírsággal is sújthatják őket.

Ennek a lépésnek óriási hatása lesz. Ez az egyik legnagyobb társadalmi és kulturális változás, amellyel nemzetünk eddig szembesült

– jelentette ki Anthony Albanese miniszterelnök, aki „büszke napnak” nevezte ezt a családok számára. Az ország vezetője arra buzdította a fiatalokat, hogy a téli szünetben „kezdjenek el egy új sportot, tanuljanak meg egy új hangszeren játszani, vagy olvassák el azokat a könyveket, amelyek már egy ideje ott pihennek a polcukon”.

A tilalom hatálybalépése előtti órákban a törvény által érintett, becslések szerint egymillió gyermek közül sokan üzeneteket tették közzé, melyekben búcsút intettek online követőiknek. „Nincs több közösségi média… nincs több kapcsolat a világ többi részével” – írta egy tinédzser a TikTokon.

Sok ország követheti a példát

A bevezetés lezárja azt az évek óta tartó vitát, miszerint egy ország önkényesen megakadályozhatja-e, hogy a gyermekek hozzáférjenek az életükbe már mélyen beágyazódott platformokhoz. Azt természetesen csak az idő fogja megmondani, hogy ez a merész kísérlet sikeres lesz-e. Ennek ellenére már most sok ország fontolgatja, hogy követi Ausztrália példáját.

Dániától Új-Zélandon át Malajziáig számos ország jelezte, hogy tanulmányozná vagy követné az ausztrál modellt, így az ország próbaként szolgálhat arra vonatkozóan, hogy a kormányok meddig tudják kiterjeszteni a korhatár alapú korlátozást anélkül, hogy elfojtanák a szólásszabadságot vagy az innovációt.

Novemberben az Európai Parlament hasonló közösségi média tilalmat szorgalmazott a 16 év alattiakra vonatkozóan.Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elmondta, hogy tanulmányozzák az ausztrál törvényt, és azt, hogyan kezeli az általa „gyermekek sebezhetőségét kihasználó algoritmusoknak” nevezett problémákat, ami miatt a szülők tehetetlennek érzik magukat.