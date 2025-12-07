hatoslottónyerőszámokszerencsejátéksorsolás
Itt vannak a hatos lottó e heti nyerőszámai

Marjai János
24.hu
2025. 12. 07. 16:28
Marjai János

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 49. héten megtartott második, vasárnapi hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 23;
  • 25;
  • 29;
  • 32;
  • 41;
  • 42.

6 találatos szelvény nem volt, így a következő sorsoláson a főnyeremény várhatóan 777 millió forint lesz.

Nyeremények:

  • 5 találatos szelvény nyereménye egyenként 850 420 forint;
  • 4 találatos szelvény nyereménye egyenként 11 155 forint;
  • 3 találatos szelvény nyereménye egyenként 3 285 forint.
  • Jokerszám: 661807

