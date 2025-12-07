Itt vannak a hatos lottó e heti nyerőszámai

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 49. héten megtartott második, vasárnapi hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

23;

25;

29;

32;

41;

42.

6 találatos szelvény nem volt, így a következő sorsoláson a főnyeremény várhatóan 777 millió forint lesz.

Nyeremények: