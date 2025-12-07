Itt vannak a hatos lottó e heti nyerőszámai

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 49. héten megtartott második, vasárnapi hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 23;
- 25;
- 29;
- 32;
- 41;
- 42.
6 találatos szelvény nem volt, így a következő sorsoláson a főnyeremény várhatóan 777 millió forint lesz.
Nyeremények:
- 5 találatos szelvény nyereménye egyenként 850 420 forint;
- 4 találatos szelvény nyereménye egyenként 11 155 forint;
- 3 találatos szelvény nyereménye egyenként 3 285 forint.
- Jokerszám: 661807