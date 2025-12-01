Mától nincs többé Direct One: mutatjuk a részletek

2025. december 1-jével korábbi formájában megszűnt a Direct One műholdas és online televíziós szolgáltató márka. Ez azonban nem jelenti a szolgáltatás teljes eltörlését, inkább csak átalakulás van szó.

A Direct One online szolgáltatása ezentúl CANAL+ néven, megújult formában elérhető. Műholdas szolgáltatásuk viszont november 30-ával megszűnt, azt ugyanis eladták a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-nek, amely a One Magyarország Zrt-be olvadt. Így a Direct One műholdas szolgáltatásának előfizetői december 1-től kezdve a One ügyfelei, a váltás azonban nem érinti az előfizetési díjak összegét, azok változatlanok maradnak.

Az új szolgáltató a jövőben TV Medium nevű programcsomagját biztosítja az ügyfelek számára, a megszokott számlázási és díjfizetési módok megtartása mellett. A Direct One által biztosított e-Pack kedvezmény viszont a szolgáltatóváltást követően megszűnik, erről és az esetlegesen elérhető hasonló kedvezményekről a One Magyarország ügyfélszolgálata ad további tájékoztatást.

A Direct One és a One Magyarország saját weboldalain részletes tájékoztató érhető el a szolgáltatóváltással kapcsolatos tudnivalókról, ezek ide és ide kattintva megtekinthetők.