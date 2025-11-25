openaichatgptvásárlási kutatáskarácsonyi ajándék
Már a karácsonyi bevásárlásban is tud segíteni a ChatGPT

2025. 11. 25. 14:24
Tökéletes időzítéssel mutatták be a ChatGPT újítását, ugyanis a Black Friday hónap és a karácsonyi bevásárlás idején vált elérhetővé a vásárlási kutatási asszisztens, amely a friss árakhoz hozzáférve képes összevetni termékeket, és ötleteket adni, mit vásároljunk szeretteinknek – írja az Engadget.

A segéd minden felhasználó számára elérhető, ugyanis az ingyenes csomag részét képezi. Ha ki akarja próbálni, lépjen be az OpenAI-fiókjába, majd válassza ki a Vásárlási kutatás opciót a + menüből. Ezután már meg is tudja adni, mit keres, és miről szeretné kikérni a chatbot véleményét.

Ha például okostelefon-vásárlást tervez, és megad egy összeghatárt, az eszköz előbb rákérdez, melyik mobil operációs rendszert preferálja, majd azt is megtudakolja, hogy mire használnánk a mobilt. Ezután elkezdi felsorolni azokat a készülékeket, amelyek megfelelők lehetnek ezek alapján.

A ChatGPT egy rövid elemzést is készít a háttérben az összes lehetséges opció előnyeiről és hátrányairól, az információkat pedig szövegesen és táblázatban is elénk tárja.

Az újdonság a hírek szerint képes az akciófigyelésre, és az ajándékvásárlásban történő segédkezésre is. Az újdonság mögött a GPT-5 mini változata dolgozik, amelyet bár kifejezetten ilyen feladatokra képeztek ki, a cég figyelmeztet, mindig nézzünk utána az áraknak, ugyanis nem lehet kizárni, hogy tévedni fog az eszköz.

