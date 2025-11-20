samsungokostelefonfrissítésszoftvertámogatás
Ezeknek a mobiloknak végleg elengedi a kezét a Samsung

Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images
24.hu
2025. 11. 20. 08:34
Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images

A Samsung 2024 eleje után megjelent készülékeihez már 7 éves támogatást ígér, a korábban megjelent készülékek azonban ennél jóval hamarabb érnek az életciklusuk végéhez. A dél-koreai cég bejelentette, hogy négy készülék már soha nem frissül többet – írja a Sammobile.

A lap szerint a Galaxy A03s, a Galaxy A52s, a Galaxy F42 5G és Galaxy M32 5G támogatása is véget ért, így egyik készülék sem kap már biztonsági javításokat a jövőben.

Android frissítések terén egyébként már jóval hamarabb véget ért ezeknek a mobiloknak a támogatása.

Az említett készülékeket 2021 augusztusában és szeptemberében dobta piacra a Samsung, és az alap ígéret négy évig tartó biztonsági frissítésről szólt, amit tartottak is. A biztonsági frissítések vége természetesen nem jelenti azt, hogy használhatatlanná válnak a mobilok, de biztonsági javítások híján egyre kockázatosabb lesz a használatuk.

