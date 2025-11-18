Földön kívüli életet kutató lézert hoztak létre

Idegen holdak jegének átfúrására alkalmas lézeres fúrót fejlesztettek ki a Drezdai Műszaki Egyetem munkatársai – írja az MTI. A találmány akár kilométeres vastagságú jégtakarón is képes áthatolni, ezzel hozzájárulhat a Földön kívüli élet megtalálásához is.

A tudósok régóta feltételezik, hogy a Jupiter Europa nevű holdjának 3–30 kilométer vastag jégtakarója alatt hatalmas óceán terülhet el, és hasonló elképzelések élnek a Szaturnusz körül keringő Enceladusról is. Mindkettő esetében felmerült tövábbá, hogy felszín alatti vizeikben akár az élet is kialakulhatott, ennek igazolásában segíthet az újonnan kifejlesztett lézer.

A kutatók elmondása szerint a lézerfúró energiahatékony, könnyen szállítható, és nehéz fúróberendezések nélkül is működik. Lézersugarat bocsát ki a jégbe, amelyet gázzá alakít, vékony, mély lyukat képezve.

Mivel a holdaknak nincs légkörük, az űr vákuumhatása miatt az összes keletkező gáz és por a felszínre emelkedik, amelyet aztán elemezni lehet

– magyarázta a találmány működését Tino Schmiel, az egyetem űrhajózási mérnöki intézetének munkatársa.

Hozzátette: bár Németország jelenleg nem tervez saját missziót jéggel borított holdakra, a lézerfúró kulcsfontosságú technológiává válhat nemzetközi küldetések számára. A NASA ugyanis több eszközt is el tervez juttatni a jövőben az Europára, egyiket már útnak is indították tavaly októberben.

Az Europa Clipper nevű űrszonda feladata olyan helyszínek keresése, amelyek alkalmasak lehetnek az élet fenntartására. Ehhez többek között meg kell határoznia, pontosan milyen vastag a jégréteg a hold egyes részein, valóban található-e folyékony víz alatta és mennyire sós a felszín alatti óceán – ha egyáltalán létezik. Ezek mellett azt is ki kell majd derítenie, milyen az óceán kompozíciója, a felszínre tör-e bármilyen anyag a jégtakaró alól, illetve hogyan alakultak ki a felszínen látható képződmények.

Az Europa Clipper küldetését később az Europa Lander nevű misszió követheti, amely a tervek szerint már landolna az égitesten, ahol fúrásokat is végezne. Ebben a projektben a most megalkotott lézeres tchnológia akár alkalmazható is lehet.

