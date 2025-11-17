Okosórái miatt kapott 210 milliárd forintos bírságot az Apple

Komoly sikert ért az Apple-lel szemben a Masimo orvostechnikai eszközöket gyártó cég, miután egy kaliforniai szövetségi esküdtszék pénteken úgy döntött, hogy a cupertinói vállalatnak mintegy 634 millió dollárt (210 milliárd forintot) kell fizetnie, amiért jogosulatlanul használt fel egy szabadalmat – írja a TechCrunch.

A Masimo még 2020-ban perelte be az Apple-t, mivel állítása szerint az ő véroxigénszint-mérő megoldásukat használta fel az Apple Watch több egészségfigyelő funkciójánál. Az esküdtszék most pedig megállapította, hogy az Apple Watch edzésmódja és pulzusmérő értesítési funkciói megsértették a Masimo szabadalmát.

A döntés nem jogerős, az Apple már jelezte is, hogy fellebbez ellene.

Nem most kezdődött

Míg a Masimo üdvözölte a döntést, az Apple szerint egy olyan szabadalomról van szó, ami 2022-ben lejárt, és kifejezetten egy évtizedekkel ezelőtti egészségfigyelő technológiára vonatkozik. Azt is jelezték, hogy a Masimo az elmúlt években 25 szabadalom miatt perelte be különböző bíróságokon az Apple-t, és a legtöbbször vesztettek.

Az Egyesült Államok Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsága (ITC) 2023-ban tiltotta meg az Apple-nek a véroxigénszint-mérő funkcióval ellátott Apple Watch-ok importját. Ez azonban nem tartott sokáig: a miértekről bővebben itt írtunk. 2025 augusztusában aztán az Apple bejelentette, hogy bevezeti a tilalom megkerülésére szolgáló funkció új verzióját, amely a véroxigén szintjét a felhasználó párosított iPhone-ján méri és számítja ki, nem pedig magán az Apple Watch-on.