Történelmi megállapodást kötött az Apple és a Google

Az Apple évi 1 milliárd dollárt, átszámítva mintegy 334 milliárd forintot tervez fizetni egy ultraerős, 1,2 billió paraméterrel rendelkező mesterséges intelligencia modellért a Google-nek – írja a Bloomberg.

A lap Apple-re szakosodott újságírója, Mark Gurman információi szerint a két vállalat a napokban véglegesíti azt a megállapodást, amely hozzáférést biztosítana az Apple-nek a Google technológiájához. A cupertinói cég korábban azt fontolgatta, hogy más modelleket használna a Siri asszisztensük „felokosításához”, mivel a saját fejlesztéseik nem bizonyultak elég hatékonynak. A Google mellett az OpenAI és az Anthropic modelljeit is tesztelték, ám végül az ősi rivális megoldása mellett döntöttek.

A hírek szerint az újdonság 2026 tavaszán, az iOS 26.4 frissítésének részeként jelenhet meg az iPhone-okon.

A Siri ezen változtatásainak középpontjában a „személyre szabás” áll majd, lehetővé téve az asszisztens számára, hogy „hozzáférjen a fogyasztók személyes adataihoz és a képernyőn végzett tevékenységekhez a lekérdezések jobb teljesítése érdekében”. Ezeket elvileg továbbra is az Apple rendszerei végzik majd, és külön adatvédelmi beállítás lesz arra az esetre, ha ezekhez az adatokhoz a Google is hozzáférne.

Az Apple-nél komoly problémát okoz az MI-versenyben tapasztalható lemaradás. A világ egyik legértékesebb cége még az iPhone 16 bemutatása előtt, 2024 júniusában mutatta be az Apple Intelligence-t, amely azonban nagyon lassan érkezett csak meg a felhasználókhoz, a reakciók szerint azonban amellett, hogy rengeteg hibát vétenek a különböző funkciók, sok ígéretet nem is teljesített az Apple. A cég dolgozói szerint az Apple több éves lemaradásban van a konkurensekhez képest.