Hasznos frissítés jön az androidos mobilokra

Vannak olyan telefonos alkalmazások, amelyek az átlagosnál jóval több háttértevékenységet végeznek, így még használaton kívül is jelentősen meríthetik a készülék akkumulátorát. A Google bejelentette: a Play Áruházban hamarosan ezt is látni lehet majd az egyes alkalmazásoknál, írja a Bleeping Computer.

Azok az alkalmazások, amelyek túllépik a „rossz viselkedésre vonatkozó küszöbértéket”, megjelölhetők lesznek az alkalmazásboltban, mivel negatívan befolyásolják az akkumulátor teljesítményét.

A fejlesztőknek 2026. március 1-ig kell frissíteniük alkalmazásaikat, hogy megfeleljenek az Android Vitals mutatónak.

A Google Play Android Vitals rendszere nyomon követi azt az összesített időt, amelyet az alkalmazás a háttérben dolgozik kikapcsolt képernyő mellett, és megakadályozza, hogy az eszköz alvó üzemmódba lépjen. Egy alkalmazás viselkedése akkor tekinthető túlzottnak, ha egyetlen felhasználói munkamenet során 24 órán belül több mint két órányi, nem mentesített ilyen esemény történik.

Azok a fejlesztők, akiknek az alkalmazásai túllépik ezt a szintet, figyelmeztetést kapnak majd. A Google összegzése szerint azok az appok, amelyek jobban merítik a mobilokat a többi alkalmazásnál, egy piros tájékoztató füllel lesznek megjelölve, amin az lesz olvasható: Az alkalmazás jobban merítheti az akkumulátort az aktívabb háttértevékenység miatt.

A rendszer április 14. óta van béta tesztelés alatt, és a Google szoros együttműködésben fejlesztette ki a Samsunggal.