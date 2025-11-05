Itt az ultravékony Motorola Edge 70, mutatjuk, itthon mennyit kérnek érte

A Motorola november 5-én mutatta be legújabb okostelefonját, az Edge 70-re keresztelt készüléket, aminek az egyik legfontosabb jellemzője, hogy – a legújabb okostelefonos trendeket követve – rendkívül vékony készülékházzal rendelkezik. Már amennyiben nem számolunk a burkolatból kiemelkedő hátlapi kamerákkal.

A készülék vastagsága mindössze 5,99 milliméter, amivel az iPhone Air (5,6 mm) és a Samsung Galaxy S25 Edge (5,8 mm) készülékeket nem sikerült megszorongatni, de az iparági sztenderdekhez mérve így is elég vékony okostelefonról beszélhetünk.

8 fotó

A telefon november 10-től fokozatosan válik elérhetővé itthon, bekerül szolgáltatókhoz (Yettel, Telekom) is, méghozzá 314 990 forintos áron.

Motorola Edge 70

Ezért a pénzért a karcsú kivitel mellett adott egy 6,67 hüvelykes Extreme AMOLED kijelző (HDR10+, 100% DCI-P3 színlefedettség, 120 Hz, 4500 nit csúcs fényerő), egy Snapdragon 7 Gen 4 processzor, 12 gigabájt memória (LPDDR5X) és 512 gigabájt háttértár. A készülékből létezik 8 gigabájt memóriával és 256 gigabájt háttértárral szerelt verzió is, de információink szerint hazánkban nem lesz kapható.

A készülék idén is a Pantone-nal közösen álmodta meg a színeket: van egy hagyományosnak mondható szürke (Gadget Grey), illetve egy élénkebb (Bronze Green) és egy visszafogottabb (Lily Pad) zöld árnyalat. Fontos továbbá, hogy a hátlap nem üveg vagy műanyag, hanem kellemesen texturált műbőr, az alján a Pantone jelöléssel.

A keret szálcsiszolt fém, adottak a sztereó hangszórók Dolby Atmos támogatással, a készülékház pedig megkapta az IP69 besorolást, tehát a telefon akár egy komolyabb merülést is túl kell, hogy éljen. A vékonyság okán a mobil súlya sem átlagos, mindössze 159 gramm, viszont ennek ellenére is megkapta a MIL-STD-810H tanúsítványt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy, az átlagnál jóval strapabíróbb telefonnal van dolgunk.

A hátlapon két 50 megapixeles főkamera (f/1,8; OIS), illetve egy szintén 50 megapixeles ultraszéles egység (12 mm; 120°; f/2,0; makró) kapott helyet, és a szelfiket is egy 50 megapixeles egységgel (f/2,0) lehet készíteni. Az aksi a vékony készülékház ellenére is méretes, 4800 milliamperórás, amit 68 wattal lehet vezetéken, 15 wattal pedig vezeték nélkül tölteni. Európában a töltőfej ugyan kimaradt a dobozból (ennek okáról itt írtunk), de nem hiányzik a Type-C/Type-C kábel, és egy átlátszó kemény tokot is kapunk.

A telefon előre telepített Android 16 operációs rendszerrel kerül a boltokba, a szoftverből nem hiányoznak a moto ai néven futó mesterséges intelligencia funkciók, és a gyártó négy év szoftvertámogatást ígér a készülék mellé, ami elméletileg azt jelenti, hogy az Edge 70-re megérkezik az Android 17, 18, 19 és 20 is.

Kinek kell vékony telefon?

A képességeit illetően a Motorola Edge 70 egy felső-középkategóriás mobil, és pusztán a specifikációk alapján túlzásnak tűnhet a 315 ezer forintos ár, ezúttal viszont azt is meg kell fizetni, hogy a gyártó a komponenseket milyen vékony készülékházba zsúfolta be. A mobilpiac évek óta küzd innovációs válsággal, és 2025-ben eljutottunk oda, hogy a nagy gyártók elkezdtek előállni az egyre vékonyabb készülékekkel, amelyeket igyekeznek forradalomként eladni. A sort a Samsung kezdte idén nyáron a Galaxy S25 Edge-dzsel, aztán szeptemberben jött az iPhone Air, most a Motorola állt be a sorba, és egyre több olyan más cégről hallani, ami szintén meglovagolja ezt a trendet.

A gond csak az, hogy a vásárlók nem ugrottak rá ezekre a készülékekre: iparági értesülések szerint a Galaxy S25 Edge után annyira alacsony volt az érdeklődés, hogy a Samsung elkaszálta a 2026-os változatot, és az iPhone Air eladásai sem fényesek, nagyjából annyi fogyott ebből a modellből a megjelenést követően, mint tavaly az iPhone 16-széria legnépszerűtlenebb tagjából, a Pro modellből.

Az érdeklődés hiánya persze valahol érthető, hiszen miért fizetne az ember több pénzt pusztán azért, mert vékony a telefon? Elég csak az iPhone Air esetét vizsgálni: a sima iPhone 17 pontosan 100 ezerrel forinttal olcsóbb, mint a karcsú testvére, cserébe nagyobb az akkumulátor, jobbak a kamerák és a teljesítmény is. És ez a készülék mindössze 2,4 milliméterrel vastagabb készülékházat kapott.

A Motorola Edge 70 ára is azért szalad 300 ezer forint fölé, mert vékony, de közben találhatunk a piacon olyan modelleket, amik jóval kevesebbért nyújtják ugyanezen (vagy jobb) képességeket, és alig pár vastagabbak. Hogy a Motorola jó lóra tett-e azzal, hogy beszállt a vékony telefonok csatájába, egyelőre kérdéses, az viszont kétségtelen, hogy valamivel jobb a pozíció, mint az Apple vagy a Samsung esetében. A csúcs helyett a középkategóriában álltak elő slim okostelefonnal, így az Edge 70 a Galaxy S25 Edge-nél és az iPhone Airnél is legalább 150 ezer forinttal olcsóbb, így sokkal vonzóbb választás lehet azoknak, akik valamiért mindenképpen vékony készülékre vágynak.

A Motorola mindezt ráadásul akciókkal is megfejelte, hiszen az Edge 70 mellé minden hivatalos értékesítőnél jár ajándékba egy Moto Buds Loop fülhallgató, sőt, a hazai Media Marktban olyan akció indul november 10-én, aminek keretében egy Shark vezeték nélküli porszívót is bezsákolhatnak azok, akik megvásárolják a készüléket.

