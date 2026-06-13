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Belföld

Kinevezték az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat új vezetőit

Pósfai Gábor
Purger Tamás / MTI
Pósfai Gábor belügyminiszter
admin D. Kovács Ildikó
2026. 06. 13. 11:26
Pósfai Gábor
Purger Tamás / MTI
Pósfai Gábor belügyminiszter
Pósfai Gábor belügyminiszter új vezetőket nevezett ki a titkosszolgálatok élére, miután egy nappal korábban Magyar Péter miniszterelnök négy szervezet főigazgatóját is felmentette.

A folyamatos és hatékony feladatellátás biztosítása érdekében Pósfai Gábor belügyminiszter kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) új vezetőit – közölte szombaton a Belügyminisztérium az MTI-vel.

Azt írták, a tárcavezető döntése értelmében

  • Tóth Szabolcs dandártábornokot az Alkotmányvédelmi Hivatal állományából a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat állományába helyezik, és megbízzák az NBSZ főigazgatói feladatainak ellátásával.
  • Annus Zsolt Antal alezredest a Nemzeti Információs Központ (NIK) állományából az AH állományába helyezik át, és megbízzák annak főigazgatói feladatainak ellátásával. Annus Zsolt Antalt a belügyminiszter ezredesi rendfokozatba lépteti elő.

A kinevezések június 14-től hatályosak.

Magyar Péter miniszterelnök pénteken – június 13-ai hatállyal – mentette fel tisztségéből Bárdos Szabolcsot, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját, Oláh Krisztiánt, az Információs Hivatal főigazgatóját, Kiss Csabát, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatóját, valamint Tajti Norbertet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját.

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