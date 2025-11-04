appleiphoneios 26frissítés
Tech

Megérkezett az iPhone-ok régóta várt frissítése

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 11. 04. 07:19
Mohos Márton / 24.hu

Az Apple nemrég kiadta az iOS 26.1-et, az új operációs rendszer első, átfogó frissítését – írja a Verge. A frissítés talán leginkább várt újítása egy kapcsoló, ami segít megoldani a Liquid Glass elnevezésű témából fakadó olvashatósági problémákat.

Ahogy az iOS 26.1 béta verziójában is utaltak rá, a kapcsoló segítségével a felhasználók két Liquid Glass opció között választhatnak. Az egyik a jelenlegi, áttetsző dizájn, míg a másik egy mattabb megjelenést biztosít, amely növeli az átláthatóságot és a kontrasztot. Az Apple részletes bemutatója alapján ezentúl is jónéhány rég várt funkció megérkezett.

Ilyen például az iPhone-bemutatón már bepromózott élő fordítás AirPods-szal – ez azonban még csak néhány nyelven érhető el, magyarul nem. Az Európia Unióban egyelőre ugyanis nem engedélyezett az élő fordítás.

Emellett többek közt javították a FaceTime hangminőségét alacsony sávszélesség mellett. Mutatjuk az összes újdonságot::

  • Apple Music AutoMix támogatás AirPlay-en keresztül
  • A helyi rögzítési fájlok egy adott helyre menthetők
  • A manuális edzésnaplózás közvetlenül a Fitness alkalmazásból érhető el.
  • Új Kamera beállítás a Zárolási képernyő be- vagy kikapcsolásához
  • A felnőtteknek szóló webhelyek korlátozására szolgáló kommunikációs biztonság és webtartalom-szűrők alapértelmezés szerint engedélyezve vannak a 13–17 éves korosztály gyermekfiókjaiban (a korhatár országonként vagy régiónként eltérő).

Az Apple az iOS 26.1-el párhuzamosan kiadta az iPadOS 26.1-et, a macOS Tahoe 26.1-et, a watchOS 26.1-et, a visionOS 26.1-et és a tvOS 26.1-et is.

Kapcsolódó
Szembetűnő hibát találtak az új iPhone-okon
Ennek megoldásához nem lesz elég egy szoftverfrissítés.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter: Hol volt Orbán Viktor, amikor az orosz hekkerek bejártak a külügyminisztériumba? 
Donáth Anna: Hivatalos személy elleni erőszakkal vádolnak egy akadémikust, egy kisgyereket nevelő anyát és két nyugdíjast
Kölcsönt vett fel Mészáros Lőrinc bankjától az Indamedia, mielőtt megvette a Blikket
Megosztotta a Sztárban Sztár All Stars nézőit Lékai-Kiss Ramóna vasárnapi meztelenruhája
Bemutatjuk azt az osztrák családot, amely Magyar Péter szerint „kitartja” Lázár Jánost
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik