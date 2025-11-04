Megérkezett az iPhone-ok régóta várt frissítése

Az Apple nemrég kiadta az iOS 26.1-et, az új operációs rendszer első, átfogó frissítését – írja a Verge. A frissítés talán leginkább várt újítása egy kapcsoló, ami segít megoldani a Liquid Glass elnevezésű témából fakadó olvashatósági problémákat.

Ahogy az iOS 26.1 béta verziójában is utaltak rá, a kapcsoló segítségével a felhasználók két Liquid Glass opció között választhatnak. Az egyik a jelenlegi, áttetsző dizájn, míg a másik egy mattabb megjelenést biztosít, amely növeli az átláthatóságot és a kontrasztot. Az Apple részletes bemutatója alapján ezentúl is jónéhány rég várt funkció megérkezett.

Ilyen például az iPhone-bemutatón már bepromózott élő fordítás AirPods-szal – ez azonban még csak néhány nyelven érhető el, magyarul nem. Az Európia Unióban egyelőre ugyanis nem engedélyezett az élő fordítás.



Emellett többek közt javították a FaceTime hangminőségét alacsony sávszélesség mellett. Mutatjuk az összes újdonságot::

Apple Music AutoMix támogatás AirPlay-en keresztül

A helyi rögzítési fájlok egy adott helyre menthetők

A manuális edzésnaplózás közvetlenül a Fitness alkalmazásból érhető el.

Új Kamera beállítás a Zárolási képernyő be- vagy kikapcsolásához

A felnőtteknek szóló webhelyek korlátozására szolgáló kommunikációs biztonság és webtartalom-szűrők alapértelmezés szerint engedélyezve vannak a 13–17 éves korosztály gyermekfiókjaiban (a korhatár országonként vagy régiónként eltérő).

Az Apple az iOS 26.1-el párhuzamosan kiadta az iPadOS 26.1-et, a macOS Tahoe 26.1-et, a watchOS 26.1-et, a visionOS 26.1-et és a tvOS 26.1-et is.