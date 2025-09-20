appleiphoneiphone 17sérülékenység
Tech

Szembetűnő hibát találtak az új iPhone-okon

Ming Yeung/Getty Images
24.hu
2025. 09. 20. 20:25
Ming Yeung/Getty Images

Nem sokkal azután, hogy hivatalosan is megjelentek az új iPhone-ok, hamar hibát találtak a hátlapi kamera képein, amit azonban az Apple szerint hamarosan egy szoftverfrissítéssel fog orvosolni. Most azonban úgy tűnik, nemcsak a szoftverrel, hanem a hardverrel is probléma lehet – írja a Macrumors.

Az új iPhone 17 Pro és iPhone Air modelleket alighogy kiállították az Apple boltokba, ​​már most szokatlanul karcosnak tűnnek.

A karcolások az Apple-re szakosodott Mark Gurman szerint a sötétebb bevonatú modelleknél tűnnek fel leginkább: a kék iPhone 17 Prónál és Pro Maxnál, valamint a fekete iPhone Air modelleknél.

@megantinxie liked deep blue the best but ended up getting the silver 🥲 whyyyy #iphone17pro #iphone17promax #apple #iphone17 ♬ admire the perc - !

A szakértő egy másik problémára is rávilágított: mégpedig, hogy a MagSafe vezeték nélküli töltő nyomot hagy a sötétebb iPhone modellek hátlapján, különösen, ha a készülékeket hosszabb ideig töltik. A probléma azért ennyire szembetűnő Gurman szerint, mert az Apple idén alumíniumra váltott a Pro és Pro Max modelleknél a korábbi titán váz helyett.

Kapcsolódó
Máris baj van az új iPhone-okkal
Az Apple már jelezte is, hogy dolgozik a javításon.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Története legnagyobb katonai parádéját tartotta meg Szerbia
Az Árulók krimireality egyik fotójával szerepelt Muri Enikő a Digitális Polgári Körök oldalán, az RTL-t is megkérdeztük erről
Magyar Péter: Tegnap Hódmezővásárhelyen kiderült, hogy a gyűlöletpolitika emberéletekbe kerülhet
„A Promenad24 megrendülten értesült a rendőr alezredes haláláról” – írja a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány magánéletét kiteregető újság
Robotporszívóteszt: mit tudnak a Dreame, a Mova és a Xiaomi megfizethetőbb gépei?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik