Szembetűnő hibát találtak az új iPhone-okon

Nem sokkal azután, hogy hivatalosan is megjelentek az új iPhone-ok, hamar hibát találtak a hátlapi kamera képein, amit azonban az Apple szerint hamarosan egy szoftverfrissítéssel fog orvosolni. Most azonban úgy tűnik, nemcsak a szoftverrel, hanem a hardverrel is probléma lehet – írja a Macrumors.

Az új iPhone 17 Pro és iPhone Air modelleket alighogy kiállították az Apple boltokba, ​​már most szokatlanul karcosnak tűnnek.

A karcolások az Apple-re szakosodott Mark Gurman szerint a sötétebb bevonatú modelleknél tűnnek fel leginkább: a kék iPhone 17 Prónál és Pro Maxnál, valamint a fekete iPhone Air modelleknél.

A szakértő egy másik problémára is rávilágított: mégpedig, hogy a MagSafe vezeték nélküli töltő nyomot hagy a sötétebb iPhone modellek hátlapján, különösen, ha a készülékeket hosszabb ideig töltik. A probléma azért ennyire szembetűnő Gurman szerint, mert az Apple idén alumíniumra váltott a Pro és Pro Max modelleknél a korábbi titán váz helyett.