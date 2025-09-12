Nálunk nem fog működni az AirPods Pro 3 egyik fontos funkciója

Az Apple nemcsak az iPhone 17-szériát és az ultravékony iPhone Air okostelefonokat mutatta be szeptember 9-én, de a prémium kategóriás vezeték nélküli fülhallgatójának legújabb változatát, az itthon 110 ezer forintért kínált AirPods Pro 3-at is.

A szeptember 19-től megvásárolható füles egyik legfontosabb funkciójaként az élő fordítást emelte ki a gyártó, ami az iPhone telefonokkal együtt dolgozva az élő beszédet képes valós időben lefordítani. A funkció ráadásul nem csak az AirPods 3 Pro sajátja, hiszen az iOS 26 megjelenését és egy szoftverfrissítést követően elérhető lesz a tavaly debütált AirPods 4-re és a három évvel ezelőtt piacra dobott AirPods Pro 2re is.

Az új funkció viszont az egész Európai Unióban, így hazánkban is elérhetetlen lesz.

A Live Translation with AirPods funkció ugyanis a gyártó közlése szerint az egész EU-területén, illetve az EU-s régióhoz tartozó Apple-fiókkal sem fog működni. A hírt közlő Mobilaréna tippje szerint a GDPR, a DMA (aminek a megszegéséért más súlyos büntetést kapott az almás cég), illetve a mesterséges intelligenciára fókuszáló előírások állhatnak a bevezetés hiányának hátterében.

A cikk kiemeli, hogy az eszköz hiába képes fordítani angol, francia, német, brazíliai portugál és spanyol nyelveken, az EU-ban ennek ellenére nem lehet majd élni ezzel a lehetőséggel. Az Apple közleményéből továbbá nem derül ki, hogy lesz-e változás ezzel kapcsolatban, de a Mobilaréna szerzője szerint beszédes, hogy az AirPods Pro 3 magyar még csak említés szintjén sem lehet olvasni az élő fordítás funkcióról.