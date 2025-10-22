Győzött az Elon Musk cégét beperlő társasjátékgyártó

Még a bírósági tárgyalások kezdete elrendezte peres ügyét a SpaceX és a Cards Against Humanity nevű népszerű társasjáték gyártója – írja a New York Times. A játékgyártó még 2024 őszén nyújtott be keresetet Elon Musk űrcége ellen, miután utóbbi állítólag birtokháborítást követett el egy texasi telkükön. A felperes szerint a SpaceX az ő területén tárolta építkezési eszközeit, ráadásul a telken engedély nélkül tereprendezést is végzett, amely során a természetes növényzetet is kiirtotta.

A társasjátékot gyártó cég 15 millió dollárra perelte az űrvállalatot, a tárgyalások novemberben kezdődtek volna, ám a felek még ezelőtt megegyeztek. Megállapodásuk részleteit nem hozták nyilvánosságra.

Boldogok vagyunk, hogy kiálltunk egy olyan zsarnok ellen, mint Elon Musk

– közölte a Cards Against Humanity a megállapodás után. Hozzátették, hogy a megállapodásban foglalt összeget nem hozhatják nyilvánosságra, de elárulták, sikerült elérniük, hogy a SpaceX beismerje a birtokháborítást és elszállítsák minden felszerelésüket a telekről. Emellett közölték azt is, hogy hamarosan megkezdik a terület helyreállítását egy helyi tájépítész cég segítségével.

A Cards Against Humanity nevű partijátékot 2009-ben hozta létre nyolc barát, akik aztán közösségi finanszírozásból gyűjtötték össze az ötletük megvalósításához szükséges összeget. A szóban forgó telket szintén ezzel a módszerrel vásárolták meg arra célra, hogy megnehezítsék Trump déli határvédő falának megépítését.