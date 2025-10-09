Piromániás Uber-sofőr okozhatta a januári kaliforniai tűzvészt

Az amerikai hatóságok bejelentették, hogy őrizetbe vettek egy 29 éves floridai Uber-sofőrt, akit azzal vádolnak, hogy ő volt a felelős a 2025 év elején, Los Angelestől északra, Pacific Palisades városnegyedben kialakult tűzért. A lángok több mint 23 ezer hektárnyi területet pusztítottak el, 12 ember halálát okozták, és közel 7000 épületet tettek használhatatlanná – írja a Gizmodo.

Today we are announcing the arrest of 29-year-old Jonathan Rinderknecht on a criminal complaint charging him with maliciously starting what became the Palisades Fire in January.

⁰The complaint alleges that Rinderknecht’s started a fire in Pacific Palisades on New Year’s Day –… pic.twitter.com/UzrFa0Lmrz — Acting U.S. Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) October 8, 2025

A hivatalos közlemény szerint a tettes Jonathan Rinderknecht volt, aki korábban a Pacific Palisades-ben élt, szilveszterkor pedig Uber-sofőrként dolgozott a környéken, ahol legalább két fuvart bonyolított le. Vélhetően ezt követően kezdett gyújtogatásba. A Lachman-tüzet a tűzoltók néhány órával később eloltották, azonban a száraz idő miatt egy hétig észrevétlenül parázslott, majd az erős szél következtében terjedni kezdett.

A Palisades-tűz végül hetekig pusztított, mielőtt január 31-én sikerült volna megfékezni a lángokat.

A dokumentumok szerint Rinderknecht videókat is készített a környékről a gyújtogatáskor. Emellett többször is megnézett egy videóklipet a francia Josman előadótól, aki a videóban tárgyakat gyújt fel. A férfi ezután többször is megpróbálta hívni a 911-et, ám végül csak január 1-jén 0:17-kor sikerült elérnie a segélyhívó számot, de a tüzet addigra már jelentette egy helyi lakos.

A férfit a hatóságok már január 24-én kihallgatták, ezért egyelőre nem világos, miért tartott ilyen sokáig a gyanúsított letartóztatás és vádemelés. A jelek ugyanis egyértelműek voltak. A dokumentumok között több, ChatGPT-vel folytatott beszélgetés is található, amelyeket a hatóságok indítékként jelöltek meg. Az egyik, 2024. november elsejei beszélgetésben a férfi azt írta: „elégette a Bibliáját, ami csodálatos érzés volt.”

A dokumentumok tartalmaznak egy olyan beszélgetést is, amelyben Rinderknecht arra kérte a ChatGPT-t, hogy képeket a tűzvészekről. Az eredményt pedig közzé is tették: ezeken égő épületek, lángoló autók, és menekülő emberek láthatók.