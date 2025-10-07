Elképesztően közel került egy aszteroida a Földhöz

Sok műholdnál is közelebb került a Földhöz egy méretes aszteroida magyar idő szerint október 1-jén hajnalban. A 2025 TF jelű égitest mintegy 1–3 méter átmérőjű, és a kutatók csak órákkal azután vették észre, hogy már elhaladt bolygónk mellett – írja a Live Science.

Az aszteroida az Antarktisz felett száguldott el, körülbelül 428 kilométerre a Föld felszínétől, ami kifejezetten közelinek számít. Kis mérete miatt azonban veszélyt akkor sem jelentett volna, ha egyenesen nekünk jön, vélhetően szinte maradéktalanul elégett volna a légkörben. A bolygónk körül keringő űreszközökben azonban akár súlyos károkat is tehetett volna, ugyanis többek között a Nemzetközi Űrállomás is hasonló magasságban halad.

Szerencsére viszont semmilyen eszköz nem került az aszteroida útjába.

Ahhoz, hogy egy égitest a bolygónkra potenciálisan veszélyesnek minősüljön, legalább 140 méter átmérőjűnek kell lennie és olyan keringési pályával kell rendelkeznie, amely legalább 7,48 millió kilométerre megközelíti a Földet.

A 2025 TF tehát gond nélkül elszáguldott mellettünk, tart felénk azonban egy másik égitest, amely nem biztos, hogy ilyen simán halad majd el. A 2024 YR4 jelű aszteroida 2032-ben közelíti meg bolygónkat, az év elején a szakértők még elképzelhetőnek tartották, hogy a Földbe csapódik. Erre a kimenetelre körülbelül 1–3 százalék esélyt adtak, amelyet későbbi megfigyelések alapján aztán nullára módosítottak.

Annak a veszélye azonban a NASA mérései szerint most is fennáll, hogy a Holdba csapódik – ennek körülbelül 4 százalék a valószínűsége.

A 2024 YR4 átmérője mintegy 55 méteres, vagyis elég nagy ahhoz, hogy jelentős károkat okozzon becsapódás esetén.

A Live Science korábbi cikke szerint a Holddal való ütközése 340 hirosimai atombombáénál is nagyobb erejű lenne, és valószínűleg a mi bolygónkról is látszana, épségünket azonban nem fenyegetné. A belőle származó kisebb törmelékek persze eltalálhatnák a Földet, ezek viszont aligha lennének képesek károkat okozni, minden bizonnyal elégnének a légkörben.

A kutatók ugyanakkor megjegyzik: 96 százalék a valószínűsége, hogy a 2024 YR4 simán elhalad a Hold mellett, anélkül, hogy bármilyen bajt okozna. Ha viszont mégis belecsapódna, felszínén maradandó nyomot hagyna egy körülbelül 2 kilométer széles kráter formájában – írja a New Scientist. A NASA ugyanakkor kiemelte, hogy az aszteroida nem képes módosítani a Hold pályáját.