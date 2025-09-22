Saját törpebolygóját felfaló csillagot figyeltek meg

Egy kimúlt csillag maradványát, egy fehér törpét figyelt meg a Hubble űrtávcső, amint egy Plutóhoz hasonló objektum darabjait kebelezi be – derül ki az Európai Űrügynökség közleményéből. A tudósok úgy gondolják, az elképesztően erős gravitációjú halott csillag közelebb húzta magához és széttépte az eredetileg a rendszer külső régiójában található égitestet.

A megfigyelt fehér törpe egyébként egykor a Naphoz hasonló csillag lehetett, és meglehetősen közel van hozzánk, mindössze 260 fényévre található. Mielőtt elpusztult számos bolygó keringhetett körülötte, valamint egy Kuiper-övhöz hasonló kisbolygó öv is. Ezek azonban a csillag halálával addigi formájukban mind megszűntek létezni.

A szakértők úgy vélik, a Naprendszerre is hasonló sors vár, több milliárd év múlva ugyanis a Nap is fehér törpévé fog változni. A maradványcsillag hihetetlenül erős gravitációja ezután magafelé húzza majd a Kuiper-öv égitesteit, amelyeket aztán darabokra tép.

Ha a távoli jövőben egy idegen civilizáció megfigyeli majd a Naprendszert, valami nagyon hasonlót fognak látni, mint amit most mi a fehér törpe rendszerében

– nyilatkozta Snehalata Sahu, a Warwicki Egyetem munkatársa.

A szakértő aktívan foglalkozik a nemrég felfedezett 3I/ATLAS nevű csillagközi objektummal is, amely éppen keresztülszáguld a Naprendszeren. Ez a Napnál is idősebb idegen objektum a szakértők szerint egy távoli bolygórendszerből származó üstökös, amely mintegy 11 kilométeres átmérőjével a legnagyobb Naprendszerben észlelt csillagközi látogató.