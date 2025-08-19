El nem olvadó jeget alkottak amerikai kutatók

Újrahasznosítható, el nem olvadó alternatíváját hozták létre a jégnek a Kaliforniai Egyetem kutatói. A zseléjégnek elnevezett anyag zselatinalapú hidrogélekből áll, amelyek kiválóan magukban tartják a vizet, így az olvadási hőmérséklet felett sem folyik el – derül ki az Amerikai Kémiai Társaság közleményéből.

A zseléjég szobahőmérsékleten puha, kocsonyás anyag, ám 0 Celsius-fok alá hűtve megszilárdul. Ilyenkor a jéghez hasonló tulajdonságai lesznek, ám 20 százalékkal kisebb a hűtőképessége. Előnye ugyanakkor, hogy tisztítható és olvadás újra lefagyasztható.

A zseléjég bármilyen alakúra formálható, ráadásul a hűtőgéllel töltött tasakokkal ellentétben komposztálhátó is, és mikroműanyagokat sem termel, hiszen nem tartalmaz szintetikus anyagokat.

Feltalálói szerint a zseléjég élelmiszerek tárolására, valamint gyógyszerek és gyógykészítmények szállítására is használható. Különösen hasznos lehet az olyan területeken, ahol korlátozott mennyiségű víz áll rendelkezésre jég előállításához. Az alkotók azt remélik, hogy hamarosan kereskedelmi forgalomba kerülhet a zseléjég, így bárki számára elérhetővé válhat mint egy olvadásmentes jégalternatíva.