Hamarosan reklámok jöhetnek a ChatGPT-be

Az OpenAI nemrégiben ingyenesen elérhetővé tette eddigi legfejlettebb modelljét, azonban éppen emiatt egyre gyakrabban felmerül a kérdés, hogyan tudnának még bevételt termelni, melynek segítségével képesek lennének ellensúlyozni az adatközpontok és a betanítás óriási költségeit. Nos, úgy tűnik, itt is a reklámok jelenthetik a megoldást.

A Decodernek adott interjújában Nick Turley, a ChatGPT vezetője azt mondta, fontolgatják a további bevételszerzési módokat, és már nem zárják ki kategorikusan a hirdetések beépítését a felületbe. Leszögezte ugyanakkor, hogy az OpenAI-nak „nagyon átgondoltnak és ízlésesnek” kell lennie a hirdetések ChatGPT-be való integrálásának módját illetően, már csak azért is, mert a Google keresőjét is egyre több kritika éri emiatt.

A Bloomberg márciusban arról számolt be, hogy az OpenAI idén 12,7 milliárd dolláros bevételre számít előfizetésekből, ami több mint háromszorosa a 2024-ben elért 3,7 milliárd dolláros éves bevételnek.

A vállalat azonban még mindig több pénzt éget el, mint amennyit keres, és a számításai szerint nem is valószínű, hogy 2029 előtt pozitívra fordulna a könyvelési mérlege. Turley szerint a ChatGPT felhasználóinak száma éppen mostanában haladta meg a 700 milliót. Az áprilisban közölt legutóbbi adatok szerint a szolgáltatásnak 20 millió fizető előfizetője van.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója a tavalyi Harvard Business School-ban tartott beszélgetés során azt mondta, hogy a hirdetések mesterséges intelligenciával való egyesítése „különösen nyugtalanító számára”. Az OpenAI podcastjának júniusi epizódjában azonban már úgy fogalmazott: „nincs teljesen ellene”.

Emellett az is felmerült bevételszerzési lehetőségként, hogy a chatbot által ajánlott termékek vásárlásaiból származó bevételek után a cég is kiharapjon néhány százalékot. Turley azonban elmondta: ez is egy vitás megoldás lenne, hiszen „a ChatGPT varázsa pont abban rejlik, hogy függetlenül választja ki a termékeket, és ezt fontos lenne megőrizni.”

