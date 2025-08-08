Bárki ingyen használhatja a ChatGPT nagy újítását

Az OpenAI háza táján hónapokig elég nagy volt a csend a fejlesztéseket illetően. Az elmúlt néhány napban azonban felpörögtek az események: azután, hogy bárminemű előzetes jelzés nélkül kiadtak két, nyíltan hozzáférhető modellt, csütörtökön bemutatták a GPT-5-öt is, amely lényegében minden korábbi kiadást egybegyúrt – tehát egy összetett problémák megoldására képes, érvelő (reasoning) és a hagyományos nagy nyelvi modellek kombinációját kapjuk –, ami azt jelenti, hogy a feltett kérdések, feladatok alapján képes kiválasztani, milyen képességére van szüksége.

Az új modell nemcsak hogy jobban teljesít a teszteken, de jóval gyorsabb is az elődjeinél, már amikor a probléma azt megindokolja.

Programozás terén ugyanis hajlamos elszöszmötölni egy-egy feladaton, aminek azonban meg is van az eredménye: sokkal részletesebb programokat, kódokat képes létrehozni, mint az ezt megelőző modellek. Az OpenAI a hivatalos közleményében azt írja, nagy energiákat fektettek abba is, hogy kevesebb legyen a hallucináció, vagyis a tévedés és hazugság, amit a szoftver belecsempész a válaszokba. Ez persze nem jelenti azt, hogy a GPT-5 nem hibázik: azzal például még mindig gondja van, hogy hány adott betű szerepel egy szóban, és nemet is nehezen mond a felhasználónak, ami jól jelzi, hogy még mindig könnyen félrevezethető a mesterséges intelligencia.

A cég bejelentésében Sam Altman vezérigazgató kiemelte, hogy három fontos feladatban is jelentős javulást értek el: így szövegírásban, kódolásban és az egészségügyi problémák kezelésében is sokkal ügyesebb partnert kaptak a felhasználók. Erre konkrét példákat is hoztak: a szövegek természetesebbnek, emberibbnek hatnak, a kódokban pedig sokkal kevesebb a hiba, vagyis a bug. Az egészségügyi problémák esetében pedig sokkal jobban hasonlít az eljárása egy emberi orvosra: próbál beszélgetni, információkat szerezni, hogy minél pontosabb képet kaphasson a panaszokról, és azok okáról.

A gép tehát emberibben gondolkodik, de még mindig messze vagyunk attól, amit sokan vártak a GPT-5-től, vagyis hogy eléri mesterséges általános intelligencia (artificial general intelligence, AGI) szintjét.

A jó hírt pedig a végére hagytuk. Az OpenAI ugyanis a fejlettebb képességek mellett azt is bejelentette, hogy mindenki számára elérhetővé teszi a GPT-5 modellt. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a fizetős felhasználók, hanem bizony a ChatGPT ingyenes verziójába pötyögők is hozzáférhetnek a piac jelenlegi legfejlettebb modelljéhez – persze csak limitált kérdezési lehetőségek mellett. Ehhez pedig semmit nem kell beállítani, az OpenAI alapértelmezetten ezzel a modellel végzi mostantól a munkát.