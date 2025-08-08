Sosem készült még ilyen tiszta fénykép a Mars felszínéről

Minden idők talán legtisztább panorámaképét készíthette el a Marsról a NASA Perseverance egysége. A kép egy mozaik, amely 96 felvételből áll, ezeket összetéve készült el a 360 fokos panorámakép – írja az IFLScience.

A képeket a marsjáró Mastcam-Z elnevezésű műszere készítette 2025. május 26-án, a Perseverance küldetésének 1516. marsi napján. A képen óriás távok figyelhetők meg: többek közt 65 kilométerre fekvő dombok is láthatók rajta. A kutatók fontosnak tartották kiemelni, hogy bár a fotókon megtévesztően kéknek tűnik az ég, a valóságban ez inkább vörösesnek mondható, ahogy azt az eredeti digitálisan feljavítás előtti képen is látni.

Jim Bell, a képek készítéséhez használt Mastcam-Z műszer vezető kutatója elmondta: a mozaikban azért fokozták a színkontrasztot, hogy kiemeljék a terep és az égbolt közötti különbségeket.

A kutatók figyelmét felkeltette egy sötét, félhold alakú homokfodrozódáson nyugvó szikla, amely a mozaik közepétől jobbra nagyjából 4,4 méterre található. A geológusok ezeket a képződményeket „úszó szikláknak” nevezik, mivel máshol keletkeztek, és egy földcsuszamlás, árvíz, vagy erős szél hatására kerülhettek arrébb. Ez rávilágít arra, hogy a marsi táj hihetetlenül dinamikus és folyamatosan változó.

A JPL oldalán belenagyítva is megtekinthető panorámakép bal oldalának alsó felében egy fehér foltot is láthatunk. Ezt a Perseverance hozta létre, amikor a földet fúrva mintákat gyűjtött. A folt néhány nappal a kép elkészítése előtt keletkezett. A NASA szondája 2021 februárjában kezdte meg küldetését, amikor leszállt a Jezero-kráter alján, amelyet sokan ígéretesnek tartottak az ősi marsi élet nyomainak felkutatására. Több mint négy évvel később a rover már több mint 36 kilométert tett meg a vörös bolygón.