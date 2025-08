A Lenovo legújabb táblagépe minden modern igényt kielégít

A Lenovo Yoga Tab Plus méretét tekintve egy 188,3 milliméter széles, 290,91 magas és mindössze 8,52 milliméter vastag eszköz, 640 grammos súllyal, strapabíró fém készülékházzal, a hátán egy egészen különleges, a burkolat szinte egészén végig futó, átlátszó kameraszigettel.

A teljesítményért napjaink legerősebb mobilprocesszora, a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 felel, benne egy mesterségesintelligencia-feladatok elvégzésére optimalizált Qualcomm Hexagon neurális processzorral, és mindezt akár 16 gigabájt memória (LPDDR5X) és 512 gigabájt háttértár egészítheti ki. Az üzemidőről egy hatalmas, 10200 milliamperórás akkumulátor gondoskodik, amit kompatibilis a 45 wattos vezetékes gyorstöltéssel is.

A 12,7 hüvelykes LCD paneles Lenovo PureSight Pro kijelző a 3K-s felbontásnak, a tükröződésmentes kivitelnek és a 900 nites fényerőnek hála csodálatos képminőséget biztosít, legyen szó alló- vagy mozgóképről, ráadásul nem hiányzik a Dolby Vision támogatás sem. A kijelző emellett 100 százalékban lefedi a DCI-P3 színtartományt, és a tablet megkapta a neves TÜV Rheinland tanúsítványát is, hogy alacsony a kék színtartományú fénykibocsátása – ami annyit tesz, hogy ez a táblagép sokkal kevésbé fárasztja a szemet, mint sok konkurense.

Az átlagon felüli hangzásról a Harman Kardon-féle, Dolby Atmos kompatibilis hangsugárzók gondoskodnak, két darab magas- és négy darab SLS mélysugárzóval. Mikrofonból összesen kettőt kapunk, amelyeknek hála a Lenovo táblagépe egyaránt tökéletes eszköz videótelefonáláshoz, vagy akár online tartott üzleti megbeszélések lebonyolításához. Utóbbiról gondoskodnak a kamerák is, amelyekből összesen hármat kapunk, egy-egy 13 megapixeles egységet elől és hátul, amit egy 2 megapixeles makró modul egészít ki a hátlapon.

A biztonságról az arcfelismerés, illetve a bekapcsoló gombba épített ujjlenyomat-olvasó gondoskodik, és a Lenovo Yoga Tab Plus a vezeték nélküli kapcsolatok terén is a napjainkban elérhető legmodernebb megoldásokat nyújtja, így adott a Wi-Fi 7 és a Bluetooth 5.4 is. A vezetékes csatlakozásról egy USB-C port gondoskodik, 5 gigabit átviteli sebességgel, de a táblagép rendelkezik egy 3 pontos Pogo-tűs porttal is, amin keresztül teljes értékű, touchpaddal ellátott billentyűzetet csatlakoztathatunk. Fontos továbbá, hogy a tablet támogatja a Lenovo Tab Pen Pro stylus használatát is, amivel az eszköz jegyzetelésre és digitális alkotásra is használható.

Operációs rendszerként Android 14 fogadja a felhasználót, kiegészítve a mesterséges intelligenciát használó, Google-féle Gemini alkalmazással, és már itt is megkapjuk a Google keresés bekarikázással funkciót is. Emellett a Lenovo saját fejlesztésű, mesterséges intelligenciával felturbózott szoftverei gondoskodnak arról, hogy a lehető legtöbbet hozhassuk ki a táblagépünkből. Az előre telepített Lenovo AI Now például olyan digitális asszisztens, ami a rutinszerű munkafolyamatokat teszi sokkal gördülékenyebbé azáltal, hogy mindig a felhasználó rendelkezésére áll. A Lenovo Notepad pedig az AI íróeszközeivel segít a szövegfogalmazásban.

A Lenovo Yoga Tab Plus minden, amit manapság egy táblagéptől kívánhatunk. Ha kell, a minőségi szórakozás eszköze, legyen szó zenehallgatásról vagy filmezésről, egy Tab Pen Pro segítségével kiélhetjük a kreativitásunkat, a billentyűzet és a mesterséges intelligencia funkciók segítségével pedig maximalizálható a produktivitás, otthon és a munkában is.