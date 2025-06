Mit nyújtanak ma a legmodernebb e-book olvasók? Leteszteltünk három különböző modellt

Ahogy korábban az okostelefonok és rúdporszívók esetében, a konkrét modelleket felvonultató mostani cikkemet is megelőzte egy kisokos, amiben azt jártam körbe, hogy egy digitális kiadványok megjelenítésére tervezett e-book olvasó megvásárláskor milyen tényezőkre érdemes figyelni. Ide tartozik a szoftver, a méret, a kijelző, néhány fontosabb specifikáció, és arra is gondolni kell, hogy az olvasáson túl mire használnák a kiválasztott eszközt, illetve érdemes-e felárat fizetni az extra funkciókért.

Jelen cikkemben három modellt mutatok be:

Pocketbook Verse Pro Color

Boox Note Air4 C

Kindle Colorsoft (2024)

Ezeket az olvasókat a fentebb lefektetett szempontok mentén teszteltem, a folytatásban pedig a korábbi összeállításaimhoz hasonlóan a valós használaton alapuló tapasztalataim megosztása mellett kitérek arra is, hogy melyik kinek lehet jó választás.

Pocketbook Verse Pro Color

Kijelző: E-Ink Kaleido 3, 1448 x 1072 pixel, 300 PPI (monokróm) / 536×724 pixel, 150 PPI (színes)

E-Ink Kaleido 3, 1448 x 1072 pixel, 300 PPI (monokróm) / 536×724 pixel, 150 PPI (színes) Méret: 6 hüvelyk

6 hüvelyk Súly: 182 gramm

182 gramm Akkumulátor: 2100 mAh

2100 mAh Támogatott formátumok: ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT, JPEG, BMP, PNG, TIFF, MP3, OGG

ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT, JPEG, BMP, PNG, TIFF, MP3, OGG Háttértár: 16 gigabájt

16 gigabájt Fizikai gombok: 4 darab

4 darab Extrák: színes kijelző, IPX8 védelem, előre telepített programok

színes kijelző, IPX8 védelem, előre telepített programok Ár: 75 000 forint

Az Ukrajnában alapított, de mára svájci székhelyű Pocketbook 2007 óta gyárt e-book olvasókat, a cég egyik legújabb modellje a Pocketbook Verse Pro Color, amelynek az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a Kaleido 3 képernyőnek hála színes tartalmak megjelenítésére is képes. Méretét tekintve egy egészen kicsi, mindössze 108 x 156 x 7,6 milliméteres eszközről van szó, amely akár egy farzsebbe is becsúsztatható. A súlya 182 gramm, tehát tényleg kellően kompakt olvasóról van szó, ami egy kézzel is biztonságosan tartható, rendkívül könnyen elrakható és elővehető szinte bármilyen helyzetben. Fontos kiemelni továbbá, hogy bár a kijelző érintésérzékeny, az előlap alján itt még találunk négy (programozható) fizikai gombot, amelyekkel nemcsak lapozni lehet, de az operációs rendszer egyes funkciói is elérhetők általuk.

A szoftver Linux-alapú, tud magyarul, egyszerű és jól átlátható, és az alap olvasás/hangoskönyv funkciók mellé kapunk előre telepített alkalmazásokat is. Így az eszköz használható RSS-olvasóként, van böngésző, naptár, számológép, szótár (ami rendelkezésünkre áll olvasás közben is), illetve találunk négy játékot (klondike, sakk, scribble, sudoku) és egy színezőt is – amivel lefoglalható például egy gyerkőc.

Ami fontos, hogy a Verse Pro Color támogatja az összes manapság népszerű fájlformátumot (így a képregényes CBR-t és CBZ-t is),

a wifi biztosította internetkapcsolaton keresztül pedig könnyedén az olvasóra „juttathatók” a különböző olvasmányok (vagy hangfájlok), akár az integrált Dropbox alkalmazáson keresztül, akár a Pocketbook saját felhőszolgáltatás használatával, vagy akár egy e-mail elküldésével. Utóbbi kettőhöz csak egy ingyenes Pocketbook profil szükséges, de az Dropbox alapcsomag használatért sem kell fizetni.

Visszatérve a kijelzőre: a megjelenítés monokrómban tökéletesnek mondható, e-book olvasóhoz mérten a képernyőváltás is elég gyors, adott a gesztusvezérlés (csippentve lehet szövegméretet növelni vagy csökkenteni), szellemképes megjelenítéssel (mikor az előző oldal vonalai még látszódnak) pedig egyáltalán nem találkoztam.

Színesben a kép persze nem olyan élénk és kontrasztos, mint egy táblagépen, az árnyalatok jóval tompábbak, cserébe viszont az olvasás tizedannyira sem fárasztja a szemet, mint egy folyamatosan vibráló és közvetlenül a szemünkbe világító tablet esetében. Beépített világítást ugyanakkor itt is kapunk (a technológiáról itt írtam bővebben), ami egyrészt beállítható úgy, hogy alkalmazkodjon a környezeti fényhez, másrészt manuálisan is az igényeinkhez igazítható, csakúgy, mint a színhőmérséklet. Van továbbá sötét mód, de ez leginkább csak a könyvek esetében, illetve a menünél működik, a böngészőben megjelenített weboldalaknál például nem vesszük hasznát.

A kijelzőnek hála nemcsak magazinok és képregények fogyaszthatók az eredeti formájukban, de adott a lehetőség a színes szövegkijelölésre is, illetve érdemes tudni, hogy az ujjunkkal firkálhatunk (például karikázhatunk), illetve a digitális klaviatúrával jegyzetelhetünk is a szövegek mellé, a különböző jelöléseink pedig bekerülnek a különálló Jegyzetek menüpontba, ahonnan pillanatok alatt visszakereshetők.

Ami hátrány, hogy a Pocketbook könyváruházának kínálata elmarad a nagy konkurensekétől (Amazon, Google Play Könyvek, Kobo eBooks & Audiobooks), továbbá nincs lehetőség az olyan népszerű képregényes alkalmazások használatára, mint például a Marvel Unlimited, csak a CBR és CBZ formátumban (esetleg PDF-ben) beszerzett olvasmányainkat tudjuk fogyasztani ezen az eszközön. Ezen a ponton érdemes megjegyezni továbbá, hogy a rengeteg szöveget tartalmazó képregények esetében a hat hüvelykes képernyőméret egyeseknek kevésnek bizonyulhat.

Amit még jó tudni, hogy a töltés (és adatátvitel) USB-C porton keresztül történik, a 2100 milliamperórás aksi a színes kijelző ellenére is hetekig bírja egyetlen töltéssel, a burkolat alatt 16 gigabájt háttértár várja a könyveket, és fontos, hogy van IPX8 védelem. Ez annyit tesz, hogy a Pocketbook Verse Pro Color még azt is túléli, ha a strandon valamiért a medencébe ejtjük. Hangszóró viszont nincs, a hangoskönyveket a Bluetooth 5.4 kapcsolaton keresztül csatlakoztatott vezeték nélküli fül- és fejhallgatókkal tudjuk élvezni, vagy akkor, ha fülest az USB-C porton keresztül csatlakoztatjuk.

Kinek ajánlom? És van-e olcsóbb alternatíva? Azoknak, akik a Kindle-nél olcsóbb színes olvasót keresnek, emellé fontos számukra a minél szélesebb fájlformátum-támogatás, ugyanakkor az olvasnivalóikat nem feltétlenül a népszerűbb, sokszor alkalmazásalapú online áruházakból szerzik be, hanem egyéb forrásokból. Ha pedig valakinek szimpatikus ez az eszköz, de egyáltalán nem vágyik színekre, annak ott a 2023-as Pocketbook Verse Pro variáns, amely a képességeit illetően nagyjából ugyanazt tudja, mint az általam tesztelt modell, cserébe 10 ezer forinttal kevesebbért szerezhető be.

Boox Note Air4 C