Babaarcú, repülő humanoid robotot mutattak be

Egy friss tanulmány alapján először sikerült sikeres függőleges felszállást végrehajtani humanoid robottal – írja a Live Science. A kísérlet jelentős lépés az emberi képességeket utánzó gépek terén.

Az iRonCub MK3 névre keresztelt új robot négy hajtóművel működik, kettő a karjaiba van beépítve, kettő pedig a hátára szerelt jetpackbe. Az Olasz Technológiai Intézet (IIT) által közzétett videón a rendszer működés közben is látható, a gép nagyjából 50 centiméterrel emelkedett el a talajtól.

Az iRonCub MK3 mérete és megjelenése is gyermekszerű: magassága 1 méter, tömege 22 kilogramm, és jellegzetes „babaarca” van.

Az eszközt az Európai Egyetemek RobotCub Konzorciumának keretében hozták létre, a 2009-ben indított projekt célja, hogy teszteljék a gépi emberi kognitív képességeket és a mesterséges intelligenciát.

Az iRonCub MK3 az első sugárhajtású, repülésre tervezett humanoid robot, amely képes felszállni. A szakértők úgy vélik, hogy az ilyen gépen a légi mobilitás révén új lehetőségeket teremthetnek az alapvetően felszínen mozgó társaikkal szemben. A repülő humanoidok többek között nehezen megközelíthető területeken történő mentésekben és javításokban vehetnének részt.

Az iRonCub az IIT iCub3 platformján alapul. A rendszer révén a robot számos emberi képességet utánoz, miközben egy VR-sisakot és egyéb felszereléseket viselő pilóta irányítja.

A repülési teszt előkészületeként a csapat teherbíró rögzítőelemeket szerelt a jetpackhez, valamint új, strapabíró titángerincet épített be. A korábbi kísérletek során problémák adódtak a hajtóművek gázaiból, ezért hőálló paneleket és burkolatokat is felvittek a vázra. A stabilitás érdekében a hajtóművek dőlésszögét is módosították.

A robot alkarjait és kezeit eltávolították, hogy helyet adjanak a hajtóműveknek, ezeket a későbbi változatokra visszaszerelhetik. A szakértők különféle szimulációkat is elvégeztek, hogy előzetesen meggyőződjenek a rendszer megbízhatóságáról.

A következő cél az lesz, hogy felkészítsék a gépet a valós környezetben jelentkező repülési kihívásokra, például a szélre.