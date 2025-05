Visszavonul a videós, aki millióknak mutatta be, hogyan lehet túlélni a vadonban

Luke Nichols, a rendkívül népszerű, közel 15 millió feliratkozóval rendelkező Outdoor Boys YouTube-csatorna alapítója május 17-én tette közzé azt a videót, amelyben bejelentette, hogy felhagy a tartalomgyártással és elbúcsúzik a követőitől.

Nichols az okok között ugyan említi, hogy rengetegen ellopták, és más felületeken posztolták a videóit, de ennél sokkal komolyabb indoknak tűnik, hogy a növekvő népszerűség kezdte rányomni a bélyegét a videós és családja életére.

Mivel az emberek ellopják a tartalmaimat és más platformokon posztolják őket, a családommal együtt körülbelül 4 milliárd megtekintést értünk el a 2,8 millárd YouTube-os megtekintésen felül. A rengeteg rajongó, aki megpróbál kapcsolatba lépni velem, közös képet készíteni, vagy egyszerűen csak megszólít az utcán, néha nagyon megterhelő. Eljött az ideje megállni, mielőtt a probléma annyira elfajul, hogy a családommal már nem tudunk normális életet élni.

– hangzik el a búcsút bejelentő videóban.

Nichols bő tíz évvel kezdett el felvételeket megosztani a YouTube-on, leginkább a családjáról és a közös programjaikról, amelyeknek a java a természetben játszódott, hiszen – ahogy arra a csatorna neve is utal – a férfi és gyermekei szerették a szabadidejüket utazással, túrázással, kempingezéssel és horgászással tölteni.

A sikert az hozta meg, hogy Luke idővel olyan tartalmakat is készített, amelyeket még a hivatásos túlélő Bear Grylls is megirigyelhetett volna. Nichols (és a videókban egyre többször szereplő gyermekei) sokszor a laikusok számára egészen extrém körülmények közepette (például sátor nélküli kempingezés az északi-sarkkörnél) mutatta be, hogy milyen praktikákkal, felkészüléssel és élelemmel lehet túrázni és túlélni a civilizációtól távoli, a legtöbb esetben nem túl barátságos vadonban.