Tudtukon kívül kísérleteztek a Reddit egyes felhasználóin

Beleegyezésük kérése nélkül váltak a Zürichi Egyetem kutatásának részeivé a Reddit nevű közösségi oldal bizonyos felhasználói. A kísérlet ezzel nemcsak a felhasználók felháborodását váltotta ki, hanem más egyetemek munkatársai is kritikával éltek vele kapcsolatban – írja a New Scientist.

A Reddit különböző aloldalakra, úgynevezett subredditekre van osztva, amelyek gyakorlatilag úgy működnek, mint a fórumok. Mindegyiknek saját tematikája, külön közössége és önkéntes moderátorai vannak. A ChangeMyView (változtasd meg a véleményem) nevű subreddit azzal a céllel jött létre, hogy a felhasználók megosztó kérdéseket vitathassanak meg, ezáltal pedig új nézőpontokat ismerhessenek meg bizonyos témákkal kapcsolatban. A felhasználóknak lehetőségük van azt is jelezni, ha egy komment megváltoztatta vélekedésüket egy kérdéskörről.

Erre az online közösségre eresztett rá különböző mesterségesintelligencia-modelleket a Zürichi Egyetem kutatócsoportja, amelyek több mint 1700 hozzászólást hagytak a subredditen. A kommentekről semmilyen megkülönböztető jelzés nem árulta el, hogy nem emberek írták őket, hiszen a kísérlet célja éppen az volt, hogy kiderítsék, mennyire képesek elvegyülni az MI-k a valódi felhasználók között.

A kutatás eredményei szerint egyik felhasználó sem vette észre, hogy mesterségesen generált hozzászólásokat olvas, legalábbis senki nem adta ennek jelét. Sőt, a mesterséges intelligenciák által írt kommenteknél átlagosan 3–6-szor többen jelezték, hogy sikerült megváltoztatni a nézőpontjukat.

Ezzel a kutatók bizonyították, hogy az MI-vel működő botok már most is észrevétlenül be tudnak épülni egy internetes közösségbe.

A felhasználók és a moderátorok csak a kísérlet lezárta után értesültek minderről, és hamar panasszal is éltek a Zürichi Egyetemnél. A kutatást a tudományos élet szereplői is kritizálták, Carissa Véliz, az Oxfordi Egyetem munkatársa például úgy látja, a kutatók ezzel a techcégek színvonalára süllyedtek, amelyek jól ismertek arról, hogy rendszeresen semmibe veszik felhasználók önrendelkezési jogait.

A Zürichi Egyetem az esettel kapcsolatban azt nyilatkozta, belső vizsgálatot indítottak az eset kapcsán, a kísérletről szóló tanulmányt pedig nem fogják publikálni.