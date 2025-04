Tilos a pornó és rejtegetik a dohányosokat: Dél-Korea tele van furcsaságokkal

Április elején egy teljes hetet töltöttem el a világ egyik legfejlettebb országában, Dél-Koreában. A koreai újságírószövetség (JAK – Journalists Association of Korea) által szervezett World Journalists Conference 2025 elnevezésű esemény során az 51,5 milliós lakosságú nemzet több nagyvárosát is megcsodálhattam, így többek közt Szöult, Szuvont, Anszongot és Csedzsu-szigetet is. A hazánknál alig pár ezer négyzetkilométerrel nagyobb ázsiai ország számos olyan meglepetéssel szolgált, ami egy európai ember számára igen furcsán hathat.

Teljesen más az internet

Az országba belépve egyből meglepett, hogy a Google Térkép nem működik normálisan: a gyalogos útvonaltervezés teljességgel lehetetlen, a közösségi közlekedés kapcsán pedig sokszor helytelen információkat kapunk. Hasonló a helyzet a taxizásnál is: az Uber például bár jelen van a piacon, nem a legjobb választás, ugyanis volt olyan újságíró, aki bár pozitív visszaigazolást kapott, az autó nem jelent meg a helyszínen. Ennek tudatában tehát mindenből érdemes a helyi fejlesztéseket (Kakao Map, Kakao T) választani.

Ez azonban csak egy apró szelete annak, mennyire különbözik az online világ Dél-Koreában a Nyugaton megszokott megoldásoktól: az ország ugyanis egy demokráciától ritkán tapasztalt, meglepően szigorú online cenzúrarendszert működtet. A kormány külön testületet (Korea Communications Standards Commission – KCSC) tart fenn a törvények betartására, amely ellenőrzi és szűri az online tartalmakat. A KCSC döntései alapján évente több tízezer weboldalt tiltanak le vagy korlátoznak:

így szinte minden pornográfiával vagy szerencsejátékkal kapcsolatos oldal elérhetetlen az országban.

Különösen szigorú szabályok vonatkoznak az Észak-Koreával kapcsolatos tartalmakra és a kommunista propagandát terjesztő oldalakra is, melyeket legtöbbször már a létrehozás utáni pillanatokban letiltanak. A hatóságok nagyon szigorúan fellépnek a drogfogyasztást népszerűsítő tartalmak ellen is: videóklipeket és közösségi oldalon közzétett posztokat is törölhetnek emiatt, terjesztői pedig komoly bírságra számíthatnak. Különösen érzékeny téma emellett a rágalmazás és becsületsértés: Dél-Koreában ezek bűncselekménynek számítanak, ami miatt influenszerek és kommentelők ellen is büntetőeljárás indulhat.

Sokan dohányoznak, mégsem lehet az utcán

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2015-ös tanulmánya szerint Dél-Koreában az egyik legmagasabb a várható életkor a világon: mindkét nemet figyelembe véve a 11. helyet foglalják el globálisan a 82,3 éves átlaggal. A szakértők szerint azonban a dohányzás továbbra is komoly közegészségügyi aggályt jelent az ázsiai országban, ugyanis a dél-koreai férfiak több mint 30 százaléka a mai napig rendszeresen dohányzik, ami az egyik legmagasabb arány az OECD-tagországok között.

A kormány erre reagálva az elmúlt évtizedben több lépéssel is igyekezett visszaszorítani a dohányzást. 2015-ben például jelentősen megemelték a cigaretta árát: 2500 wonról 4500 wonra, ez azonban még így is csak 1150 forintot jelent. Emellett kötelezővé tették az elriasztó képek feltüntetését is a dobozokon, valamint szigorították a nyilvános dohányzási szabályokat. Szöulban és más nagyvárosokban ma már minden beltéri helyen tilos a dohányzás, ami pedig ennél is radikálisabb, hogy az utcán sem lehet bárhol rágyújtani:

kizárólag az erre kijelölt dohányzózónákban.

Ezek a zónák legtöbbször plexivel körbevett, dedikált szellőztetőrendszerrel ellátott állomások, amelyek első ránézésre egy fedett buszmegállóra hasonlítanak. A helyiségeket főképp forgalmas csomópontokhoz (metrókijáratok, bevásárlóközpontok közelében) helyezik el, ám nem a főutcákon, hanem rendszerint inkább mellékutcákban rejtik el ezeket. Amennyiben valakit tiltott helyen érnek dohányzáson, akár 100 ezer wonos (kb. 25 ezer forintos) bírságot is kaphat.

Tiszta város, kukák nélkül

A Szöulban és Incshonban töltött napok során európai szemmel igencsak meglepő volt azt látni, hogy a közterületek szinte makulátlan tisztaságúak, annak ellenére, hogy az utcán keresve sem találni egyetlen szemetest sem. A kukák hiánya pedig nem szubjektív tapasztalat, hanem egy évtizedekre visszanyúló, tudatos stratégia eredménye.