Bill Gates elárulta, mennyi pénzt hagy gyermekeire

Kiderült, mennyi pénzt hagy gyermekei Bill Gates halála után. A milliárdos egy üzleti podcast egyik epizódjában árulta el, hogyan rendelkezett – írja a Fox News.

A Microsoftot alapító üzletember vagyonát legújabban kicsit több mint 100 milliárd dollárra (~36 ezer milliárd forint) becsülik. Ez az összeg még három felé osztva is tekintélyes lenne – Gates-nek ugyanis három gyermeke van – azonban az örökösöknek ennél jóval kevesebbel kell majd beérniük.

A gyerekeim kiváló nevelést és oktatást kaptak, de a vagyonból kevesebb mint 1 százalékot fognak kapni, mert szerintem ennél több nem lenne jó hatással rájuk. Ez nem egy dinasztia

– mondta a milliárdos.

Bár apjuk pénzének csak egy töredékéhez jutnak majd hozzá, a most huszonéves utódok így is fejenként több mint egymilliárd dollárra (~360 milliárd forint) számíthatnak.

A 69 éves üzletember azt is elárulta, hogy a vagyon fennmaradó része a Gates Alapítványhoz kerül, amely ezt a rengeteg pénzt a rászorulók megsegítésére fordítja. Bill Gates már régóta ismert arról, hogy óriási összegeket adományoz jótékony célokra. Korábban arról beszélt, végső célja, hogy elosztogassa vagyona nagy részét, és ezzel lekerüljön a világ leggazdagabb embereinek listájáról.

Nem mondom, hogy szörnyű szerepelni ezen a listán, de azt tisztázni szeretném, hogy nem is pozitív dolog. […] Szerintem a világ sokkal jobb hely lenne, ha a milliárdosok sokkal több pénzt adományoznának el önként

– fogalmazott What’s Next? The Future With Bill Gates című netflixes dokumentumsorozat egyik epizódjában.