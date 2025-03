Innen tudhatja, ha lehallgatják a mobilját

A Pegasus-botrány óta egyre több szó esik a kémprogramokról, amelyek a kiberbiztonsági műhelyek jelentései szinte heti rendszerességgel ostromolják a legnagyobb alkamazásboltokat. Bár ilyen szempontból az Android-felhasználók kétségtelenül jobban ki vannak szolgáltatva, időről időre az Apple App Store-jában is feltűnnek rosszindulatú programok. Ezek működésének azonban vannak jelei.

A kémprogramok jelei közé tartozhat a gyors akkumlátormerülés, a készülék túlmelegedése vagy a szokatlan adatforgalom

– mondta a boon.hu-nak, Kopcsó Balázs, a United Call Centers adatvédelmi tisztségviselője.

A szakember szerint a védekezés kulcsa a rendszeres frissítések telepítése, a megbízható források használata és az óvatosság az ismeretlen linkekkel szemben. A leghatékonyabb védelem azonban a felhasználó viselkedésének megváltoztatása. Ilyen például, hogy ne kattintsunk gyanús linkre sem e-mailben, sem más üzenetekben, és csak megbízható forrásból töltsünk le alkalmazásokat. Érdemes rendszeresen ellenőrizni az alkalmazásengedélyeket is.

Fontos az is, hogy erős jelszavakat használjunk, valamint hogy ahol lehet, alkalmazzuk a kétfaktoros hitelesítést is. Végül pedig legyünk óvatosak a nyilvános Wi-Fi használatakor. Az FBI néhány éve pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyilvános töltők használatát is kerüljük, ugyanis a rosszindulatú szereplők így is megfertőzhetik a készülékünket.