Ez az öt játék rabolta el a legtöbb időnket 2024-ben

Helldivers 2

Nagyobb összegben mernénk fogadni, hogy a kiadásért felelős Sony mellett a svéd fejlesztőcsapat, az Arrowhead Game Studios tagjait is meglepte, hogy a 2015-ben debütált, kifejezetten ismertnek azért nem nevezhető Helldivers folytatása az idei év egyik legnagyobb dobása lett. Az erős Csillagközi invázió áthallásokkal rendelkező játékban a Szuper Föld „demokráciájának” védelmében vesszük fel a harcot rovarokra emlékeztető idegen életformákkal, illetve robotokkal.

Bevetésre váró katonaként a galaxistérképen láthatjuk, melyik bolygó áll éppen támadás alatt, a (kioldható) felszerelésünk összeállítását követően pedig egyedül vagy csapatba verődve csapódunk be (szó szerint) a kiválasztott bolygó egy területére, ahol a hadművelet részeként különböző feladatok megoldása a cél – például az ellenségnek kikiáltott, sokszor házméretű rovarok tojásainak elpusztítása. A direktívák sikeres teljesítése esetén tapasztalati pont és elkölthető valuta üti a játékosok markát, valamint a bolygón dúló háború sikerességét jelző mérőjének pozitív irányba billenéséhez is hozzájárulunk, ezzel segítve a „demokrácia” puskaporos diadalát.

Bár a megjelenést követően a játékosok kaptak néhány durva gyomrost (a PSN-fiók kötelezővé tétele, a fegyver „kiegyensúlyozása” stb.), de ennek ellenére is állítjuk, hogy kevés játék okozott 2024-ben akkora élvezetet, mint a Helldivers 2 kaotikus ütközetei, ahol rendületlenül álltuk a sarat a robotok és rovarok hordáival szemben.

Platformok: PlayStation 5, Windows

Metaphor: ReFantazio

A kedvenc JRPG-sorozatunk, a Persona hatodik számozott részének bejelentése ugyan elmaradt idén, de nem tudunk haragudni a szériát gondozó Atlus kiadóra, hiszen ehelyett megajándékoztak minket a Metaphor: ReFantazio nevű csodával, ami hosszú-hosszú órákra a képernyők elé szegezett minket. A játék egyrészt hű maradt a japán szerepjátékok toposzaihoz (kirekesztett főhős, csapatverbuválás, körökre osztott harc), illetve merített a méltán népszerű Persona sorozatból (a harcot segítő entitások, fejlődési rendszer, harci taktika), de emellett képes volt újat is mutatni.

A mi világunknak görbe tükröt mutató, viktoriánus köntösbe öltöztetett fantasy világ, a demokráciához vezető út beépítése a játékmenetbe, a felfedezendő méretes világ, az egyes küldetések időlimitje, fejlődési rendszer összetettsége mind-mind olyan tényezők, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy könnyen elvesszünk a különleges karakterekkel, a valóságban is létező problémákkal és kiválóan megírt történettel rendelkező játékban. Ahogy a fejlesztők korábbi játékainál, úgy itt is „túl kell élni” a tanulómódnak is nevezhető első pár órát, ami a nyugati alkotásokhoz viszonyítva meglehetősen nyögvenyelős élmény, utána viszont olyan, akár 80-100 óra rúgó kaland várja az embert, amihez foghatóval nem nagyon találkoztunk 2024-ben.

Platformok: PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S

Prince of Persia: The Lost Crown

Nem övezte kiemelkedő figyelem, éppen ezért az eladási listákat sem ostromolta meg, pedig megérdemelte volna, hiszen az idei év egyik legszórakoztatóbb alkotása lett a 2024-es Prince of Persia. A Ubisoft Montpellier által fejlesztett, The Lost Crown alcímmel piacra dobott alkotás teljesen tiszta lap az 1989-ig visszanyúló széria életében, tehát nem folytatás, nem leágazás, nem is a manapság divatos remake-ek egyike, hanem egy új fejezet, ami kicsit összemixelte az elődök egyes elemeit.