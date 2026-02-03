Tragédia: halálos baleset történt az Alföldön

Egy ember meghalt, kettő pedig megsérült, amikor egy furgon és egy személyautó egymásnak ütközött a 44-es úton Nyárlőrinc külterületén, kedden – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrség tájékoztatása szerint a furgon megcsúszott a havas úton, áttért a szemközti forgalmi sávba, és ott félfrontálisan ütközött a személyautóval. A járművek megpördültek, végül árokba csúsztak. Az egyik autóba szorult embert a kecskeméti hivatásos és nyárlőrinci önkéntes tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki, a másik járművet pedig áramtalanították – közölte a katasztrófavédelem.

A személyautó sofőrje – egy 66 éves férfi – a helyszínen meghalt, utasa és a furgon sofőrje megsérült – írta a rendőrség.