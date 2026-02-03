Wellnessre, villákra és kommunikációra költött több milliárd forintnyi közpénzt NER-es sikercégeknél a Schmidt Mária által vezetett Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány – írja az MSZP közleménye.

Tóth Bertalan szocialista frakcióvezető nyertes pere alapján kötelezte a bíróság arra a közpénzekből gazdálkodó alapítványt, hogy adja ki a 2021 és 2025 közötti költéseinek listáját. A párt szerint a szerződések összképe nem elszigetelt tételeket mutat, hanem egy rendszeresen működő pénzelosztási gyakorlatot.

A legtöbb pénzt a Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft. kapta, amely képzési és oktatásszervezési feladatokra szerződött Schmidt alapítványával. Az ezzel a céggel kötött különböző szerződések összege összesen mintegy 1,8 milliárd forintot tesz ki. A vállalat ügyvezetője Tarcsa Zoltán, tulajdonosa Gasparek Ferenc, akik az elmúlt években jelentős, Fidesz-közeli megbízások miatt váltak ismertté. Többek között azzal hívták fel magukra a figyelmet, hogy a NER-hez, a Fideszhez vagy a kormányzati holdudvarhoz kapcsolódó tulajdonosok három-, négycsillagos wellnesshoteljeiben tartottak pedagógus-továbbképzéseket, írja az MSZP. A Prekog Alfa és az alapítvány közötti szoros kapcsolat és a közbeszerzések miatt az Integritás Hatóság vizsgálatot indított, korábban NAV-eljárásról szóló hírek is megjelentek a céggel kapcsolatban.

A kulturális és rendezvényszervezési feladatokra több szereplő is kapott megbízást, ezek közül azonban a legtöbb pénzt a Hybrid Art Management Művészeti és Szolgáltató Kft. kapta. A cég országos és vidéki vándorkiállításokra, emlékéves rendezvényekre, valamint ezek teljes körű lebonyolítására szerződött, a megbízások összértéke összesen mintegy 2,3 milliárd forint. A társaság tulajdonosai és vezetői Erdélyi János és Erdélyi Szabolcs, akik jelentős kormányzati projektekben is részt vettek, így például a Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából rendezett országos vándorkiállítás megvalósításában is.

Az építőipari megbízásoknál a Market Építő Zrt. is szerepel a nyilvánosságra került szerződésekben. A társaság tulajdonosa Garancsi István, aki a miniszterelnök közeli barátjaként ismert, cége az ország egyik legfontosabb kormányközeli kivitelezője. A 2021 és 2025 közötti időszakban a Market kapta meg az alapítvány számára ingyenesen átadott két budai ingatlan felújítását, mintegy 2,2 milliárd forintért. A Market-csoport emellett rendszeresen részt vesz az alapítvány által kezelt intézmények – köztük a Terror Háza Múzeum – állagmegóvási és felújítási munkáiban is.

A kommunikációs és reklámfeladatoknál a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a hozzá kapcsolódó Lounge Design Kft. jutott jelentős megbízásokhoz, megközelítőleg 1,2 milliárd forintnyi értékben. A New Land Media tulajdonosa Balásy Gyula, aki számos állami szerv számára teljesít hatalmas keretösszegű kommunikációs megbízásokat.

A Tóth Bertalan által kiperelt dokumentumokban „magánszemély” megjelöléssel több mint 800 millió forint szerepel. Ezek jellemzően havi rendszerességgel, hosszabb időn át futó kifizetések, amelyeknél nem derül ki, hogy pontosan kik kapták a pénzt és milyen feladatokra.

Az MSZP-s politikus által indított perben a bíróság kimondta, hogy mivel a Schmidt vezette alapítvány közpénzzel gazdálkodik, köteles kiadni a szerződéseit és elszámolásait. A közlemény szerint az ítélet megerősíti, hogy az állami forrásokkal működő alapítványok sem vonhatják ki magukat a nyilvánosság alól, és a közpénzek felhasználása ellenőrizhető.

„Az MSZP álláspontja világos: közpénzt csak közcélra lehet felhasználni, és, ami közpénz, annak az útja nyilvános. […] Az átláthatóságnak nem kivételnek, hanem alapkövetelménynek kell lennie minden közpénzből működő alapítványnál” – írták.