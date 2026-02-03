Nem volt éppen eseménytelen 2026 első hónapja. Néhányat kiválogattunk közéleti témáktól kezdve az érdekességekig, hogy letesztelhesd, mennyire emlékszel a történésekre. Most be is pótolhatod, ha lemaradtál valamiről.
A válaszokat rejtő híreink
- Sulyok Tamás újévi beszéde
- A köztársasági elnök kitűzte a 2026-os választás időpontját
- Személyi változások Bochkor Gábor rádióműsoránál
- Vályi István újraalkotott Orbán-fotója
- A férfi magyar kézilabda-válogatott szereplése az Eb-n
- Kötélbiztosítás nélkül mászta meg a világ egyik legmagasabb felhőkarcolóját Alex Honnold
- Babát vár az ismert színészpár
- Venezuela új elnöke titokban már Maduro elrablása előtt megígérte az amerikaiaknak, hogy együtt fog működni
- A másodszor is világbajnok dartsos
- Az eszközhasználó Veronika tehén
- Grönlandi tiltakozások az Egyesült Államok bekebelezése ellen
- 2026 Oscar-jelöltjei