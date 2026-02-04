Kvíz: A busójárástól az asszonyfarsangig – mennyire ismered a farsangi szokásokat?

Most kezdődött február, ami azt jelenti, hogy a közhiedelemmel ellentétben már jócskán benne vagyunk a farsangi időszakban. A népszokáshoz kapcsolódó legfontosabb hagyományokat, a jelmezeket és a farsangi bálokat mindenki ismeri. De mi van a maszk alatt? Kvízünkből kiderül, mennyire ismered ismered a farsang igazi arcát.

Akár ismeri az ember a farsangi népszokásokat, akár nem, sokan vannak, akik felnőttként is szívesen bújnak jelmezbe ilyenkor, hogy néhány órára kiszabaduljunk a mindennapokból. Legújabb kvízünkkel letesztelheted, mennyire ismered a téli hideg elűzéséről, és egyben a tavasz köszöntéséről szóló kárpát-medencei népszokáshoz köthető hagyományokat! Akik a farsangi kvíz kitöltése után is hazai ízekre vágynak, azoknak pedig ajánljuk a magyar királyokról, a magyar találmányokról, vagy a gyerekdalainkról szóló kvízünket!