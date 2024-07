Lézerfegyverek telepítésébe kezd Dél-Korea

Dél-Korea lézerfegyverek telepítésébe kezd, amelyekkel Észak-Korea drónjai ellen kívánnak védekezni – írja az MTI az ország védelmi beszerzési ügynökségének közleménye alapján.

Az évégéig legalább egy Block-I típusú légelhárító lézerfegyverrendszert állítanának üzembe, és még többet a következő években. Az ügynökség szerint a Block-I rendszer képes precíziós támadások indítására kisméretű drónok ellen, és egy lövése mindössze 1,45 amerikai dollárba kerül, vagyis jóval olcsóbb a hagyományos fegyvereknél.

A légvédelmi lézerfegyverek bevezetésére több ország is törekszik, többek között már az Egyesült Államok, Izrael, az Egyesült Királyság és Ausztrália is tesztelt ilyen eszközöket. Ezen államok fegyverei azonban sokkal nagyobb teljesítményűek, így a drónok mellett akár rakétákat is képesek lelőni. Dél-Korea reméli, hogy ő is képes lesz a jövőben ilyen rakétaelhárító eszközök kifejlesztésére.

Li Ilvu, a Korea Defense Network szakértője szerint viszont kétséges, mennyire képes Dél-Korea hatékonyan használni lézerfegyvereit, mivel légvédelmi radarrendszerei nem elég fejlettek ahhoz, hogy megfelelően észleljék az észak-koreai drónokat. Elmondta, hogy a lézerfegyver hatótávolsága viszonylag rövid, így a nagy teljesítményű mikrohullámú fegyverek hatékonyabbak lennének abban az esetben, ha egyszerre nagy számú ellenséges drón repülne be az ország légterébe.