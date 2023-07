A búvárhajó-katasztrófa után a Vénuszra vinné utasait az OceanGate

Bizonyára mindenki emlékszik még az OceanGate búvárhajójának múlt hónapban bekövetkezett katasztrófájára, amely összesen öt ember halálát követelte. A cég azóta teljesen megszüntette közösségi médiás jelenlétét, azonban a társalapító szerint a tragédia nem jelenti a vállalkozás végét, a tervek szerint következőre az űrben próbálnának szerencsét – írja az Insider.

Guillermo Söhnlein az interjúban elmondta, hogy 2050-re 1000 embert szeretne a Vénusz légkörébe küldeni. Az amerikai üzletember szerint ez a terv kevésbé ambiciózus, mint az, hogy 2050-re egymillió embert juttassanak magáncégek a Mars felszínére.

A Vénusz meghódítása nem lenne egyszerű feladat, ugyanis ez a Naprendszer legmelegebb bolygója, ami nem mondható kedvező környezetnek az ember számára.

Söhnlein szerint azonban vannak olyan kutatások, amelyek szerint a Vénusz felszíne felett 50 kilométerrel van egy olyan terület, ahol az emberek elméletileg túlélhetnének, teszi hozzá az Interesting Engineering.

A milliárdos ehhez egy olyan űrállomás megtervezését tűzte ki célul, amely ellenáll a felhőkben lévő kénsavnak. Söhnlein kijelentése talán nem is jöhetett volna rosszabbkor, ugyanis az OceanGate ellen jelenleg is vizsgálat folyik a Titan búvárhajó katasztrófája miatt, amiben egyébként a cég másik alapítója, Stockton Rush is életét vesztette.