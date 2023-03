Havi egymillióért már van jegy a luxus homeoffice-hajóra

A Life at Sea Cruises nevű cég bejelentette, hogy idén novemberben elindítja az első, direkt távmunkára kitalált luxus hajójáratát – szúrta ki a Telex. Az MV Gemini névre keresztelt homeoffice-hajó megkerüli a Földet, méghozzá három év alatt. Az isztambuli indulást követően a hajó 135 országot és 375 kikötőt érint, és lesz legalább 200 helyszín, ahol lehorgonyozva marad, szóval adott a lehetőség a világ felfedezésére is a munka mellett.

A fedélzeten található egy irodaház, tárgyalókkal, bár arról nincs információ, hogy a nyílt vízen milyen internetkapcsolatot biztosít a cég a munkavállalóknak. Mert amúgy itt tényleg az a cél, hogy olyan emberek szálljanak vízre, akik távmunkában dolgoznak, de mindezt nem a megszokott négy fal között szeretnék végezni, hanem a világ számos pontján, vagy éppen az óceánok közepén.

A hajón amúgy 400 kabin várja az utasokat, amikhez teljes ellátás jár, ráadásul az egészségügyi szolgáltatás is része az árnak, lévén 24 órás ügyelettel működő kórház is található az óceánjárón. A legolcsóbb jegy egy évre 30 ezer dollár fejenként, a legdrágább, erkélye szállásokért pedig 110 ezer dollárt kell fizetni. A három évet egyben kell kifizetni, természetesen előre, ami a legolcsóbb jegy esetében havi közel egymillió forintos kiadást jelent. Ez ugyan még a magyar albérletárak mellett is elég irreális, de ha azt vesszük figyelembe, hogy Kaliforniában például 3000 dollár (~egymillió forint) egy átlag albérlet havonta, akkor máris van ráció a dologban.