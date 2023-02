Fontos frissítéseket kapnak a Google alkalmazásai

A héten kezdetét vette a világ egyik legnagyobb okostelefonos szakkiállítása, az MWC (Mobile World Congress), amelynek alkalmából a Google is számos bejelentést tett. A techóriás Android operációs rendszerhez készített újításainak az okostelefonok és okosórák használói örülhetnek a legjobban – olvasható a Google blogján.

A Google Drive-hoz érkező frissítés már elérhetővé is vált globálisan. Ennek lényege, hogy a felhőszolgáltatásban tárolt PDF-fájlok esetében a felhasználók az ujjaikkal vagy az okostelefonhoz tartozó tollal emelhetnek ki szövegrészleteket, vagy adhatnak jegyzeteket, megjegyzéseket a dokumentumhoz.

A Google Chrome böngésző androidos változata is hasznos új funkciót tartogat a felhasználók számára: akár 300 százalékkal is meg lehet majd növelni a tartalom méretét a jobb olvashatóság érdekében. Azzal sem kell majd bajlódni, hogy mindig beállítsuk a kívánt méretet, ugyanis el lehet menteni, mit szeretnénk alapértelmezetten használni – teszi hozzá a hvg.

A videókonferenciák során nagy hasznát vehetjük majd a Google Meet zajszűrő funkciójának, amely képes lesz kiszűrni a hívás során a nemkívánatos háttérzajokat.

A Google Keep jegyzetelő alkalmazás újítása azonban inkább a hétköznapokban lehet nagy segítség: az új widgettel ugyanis listát írhatunk, és ki is pipálhatjuk azokat. Emellett emlékeztetőket is küld majd az app az androidos táblagépek és okostelefonok kezdőképernyőjére.

Végül pedig frissítést kapott a Google billentyűzetének, a Gboardnak az úgynevezett Emoji Kitchen funkciója is. Ennek lényege, hogy különböző hangulatjeleket lehet keverni: a hamarosan megjelenő frissítés után még több ilyen lehetőség áll majd rendelkezésünkre.