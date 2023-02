Rekordot döntöttek a PlayStation 5 eladásai

Tavaly év végén kelt el a legtöbb PlayStation 5 a konzol 2020-as megjelenése óta.

Nyilvános a Sony legújabb (a cég 2022-es üzleti évének harmadik negyedéves) pénzügyi jelentése, amiből kimatekozható, hogy a vállalat a 2020-as megjelenés óta 30 milliónál is több PlayStation 5 konzolt értékesített, és a legutóbbi, 2022. december 31-én záródott negyedév teljesített a legjobban. Ebben az időszakban a cég 7,1 millió konzolt értékesített, ami 83 százalékos növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest.

A szám egyben azt is jelenti, hogy a vállalat a 2022-es üzleti év első három negyedévében összesen 12,8 millió konzolt adott el, ami 34 százalékos növekedés egy éves viszonylatban, továbbá azt is jelzi, hogy a teljes üzleti évre megcélzott 18 milliós értékesítés egyáltalán nem volt túlzó becslés. A Sonynak ehhez 2023. március 31-ig (a negyedik negyedév végéig) még 5,2 millió konzolt kell eladni, ami jó eséllyel sikerülni fog. Erre utal, hogy a cég nemrégiben bejelentette: véget ért a konzolt két és fél éve sújtó készlethiány. Biztató jel továbbá az is, hogy a vállalat a korábbi 18 milliós tervet magabiztosan 19 millióra módosította.

A jól mutató számokat persze más megvilágításba helyezi, hogy ugyanennyi idő alatt a PlayStation 4-ből a megjelenést követően 38 millió talált gazdára. Itt viszont érdemes figyelembe venni, hogy az előző generációs gép eladásait nem lassította a pandémiára visszavezethető készlethiány.