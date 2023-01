Saját nyomkövetőn dolgozik a Google

Az Apple és a Samsung után a Google is saját helymeghatározó eszközt fejleszt, a projekt pedig a Grogu kódnevet viseli – írja az Engadget.

A Google Nest csapata által fejlesztett eszköz a hírek szerint egy beépített hangszórót is tartalmaz majd, amely azért lesz jó, mert akár hangjelzéssel is jelezheti eszközünk, merre érdemes keresnünk. Az egyik jól ismert szivárogtató, Kuba Wojciechowski azt is jelezte, hogy az eszköz támogatja majd a Bluetooth Low Energy és az ultra-szélessávú (UWB) technológiát is.

A techóriás nyomkövetője minden bizonnyal hasonlóan fog működni, mint a konkurencia termékei: bármihez csatlakoztathatjuk, hogy meghatározzuk a helyét. A Google célja, hogy bármilyen androidos mobilról tudjuk működtetni az eszközt, így az UWB funkció nincs még benne minden készülékben, a hírek szerint a BLE is elég lesz az eszközök helyének azonosításához.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a cég mikor mutatja be a terméket, azonban a híreket megszellőztető fejlesztő szerint még idén sor kerülhet rá, ugyanis a Google már így is jelentős lemaradásban van a kihívókhoz képest.