Tízmillió ember szavazott Elon Musk ellen

Ahogy korábban megírtuk, Elon Musk a Twitteren indított szavazást, melynek célja annak eldöntése volt, hogy maradjon-e a vállalat vezérigazgatója. A voksolást komoly érdeklődés övezte, Snoop Dogg még saját szavazást is létrehozott.

Musk voksolása hétfőn délután zárult le, összesen mintegy 17,5 millió fiókból adtak le szavazatot.

A végeredmény elég egyértelmű: a válaszadók 57,5 százaléka, több mint 10 millió ember azt szeretné, ha a milliárdos távozna a cég éléről.

Musk korábban ígéretet tett rá, hogy tartani fogja magát a szavazók akaratához.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022