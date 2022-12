Elon Musknak túl sok volt a szólásszabadság, újságírókat tiltott le a Twitterről

Előzetes figyelmeztetés nélkül, azonnali hatállyal felfüggesztették több újságíró profilját a Twitteren csütörtök este, akik az elmúlt hónapokban sűrűn beszámoltak Elon Musk üzleti ügyeiről – írja a TechCrunch. A letiltott profilok között olyan neves amerikai médiumok munkatársai szerepelnek, mint a CNN, a New York Times, vagy a Washington Post.

A botrány azzal kezdődött, hogy egy diákok által fejlesztett rendszer a milliárdos magánrepüléseit naplózta. Musk korábban pénzt is ajánlott a csapatnak, hogy hagyják abba tevékenységüket – mondván fizikai veszélynek van kitéve azáltal -, ám végül nem sikerült megegyezniük. A fiatalok Twitter-oldalát ezért törölték, és mivel az a Musk hatalomátvétele után rendkívül népszerűvé vált konkurens közösségi médium, a Mastodon oldalán működő @ElonJet oldalra mutató linket is tartalmazott, a konkurensre is lecsaptak a moderátorok.

A közösségi média óriás kitiltotta ezen linkeket az oldalról, és a Mastodon Twitter-oldalát is felfüggesztették.

A történet itt azonban nem ért véget, ugyanis több olyan újságírót is száműztek a platformról, akik Musk üzleti ügyeivel, vagy épp az ElonJet oldallal foglalkoztak az elmúlt hónapokban. Az újságírók később más mikroblogokon közölték, hogy a fiókjuk deaktiválásának okáról nem tudnak semmit, és előzetes figyelmeztetést sem kaptak. Sokan a médium moderátorcsapatának leépítését, és Musk személyes indíttatását látták az ügy hátterében.

Unsuspend accounts who doxxed my exact location in real-time — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

A fejlemények után a Twitter vezérigazgatója, Elon Musk is megszólalt. Mint írta, ugyanazok a doxxing szabályok vonatkoznak az újságírókra, mint mindenki másra – ezért tiltották le a profilokat. A kifejezés annyit tesz, hogy egy adott emberről a beleegyezése nélkül tesznek közzé személyes információkat. A milliárdos először jelezte, a felfüggesztések csak hét napig tartanak, majd egy szavazást indított, hogy az emberek döntsenek azon kitiltott újságírók sorsáról, akiknek korábban véglegesen felfüggesztették a fiókját.