Elon Musk megszavaztatja, hogy maradjon-e a Twitter vezetője

A Twitteren szavaztatja meg Elon Musk, hogy maradjon-e a vállalat vezérigazgatója – írja a CNN. A milliárdos nem egészen két hónapja irányítja a platformot, azóta több botrány is kirobbant a közösségi oldal körül, nemrég például újságírókat tiltatott ki a Twitterről bármiféle figyelmeztetés nélkül.

A vállalkozó magyar idő szerint december 19-én, nem sokkal éjfél után indította el a szavazást.

Musk azt ígérte, hogy igazodni fog a végeredményhez, cikkünk megírásakor 57 százalékkal a lemondás vezet.

A milliárdos több kapcsolódó tweetben jelezte, hogy komolyan gondolja a dolgot, egyben homályosan arra is utalt, hogy távozása problémákhoz vezethet.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022