Elon Musk megszegte az ígéretét

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója november 8-án 19,5 millió Tesla részvénytől vált meg, amelyek összesített értéke 3,95 milliárd amerikai dollár – írja a The Guradian. Korábban is történt már hasonló: augusztusban közel hétmilliárd dollárnyi részvényt adott el, akkor azt nyilatkozta, többet nem fog ilyet tenni. Ezt az ígéretet most megszegte.

A techmilliárdos döntése mögött feltehetőleg az áll, hogy nem régiben 44 milliárd dollárért felvásárolta a Twittert,ez az összeg még az ő bevallása szerint is túlfizetés volt.

Musk, aki jelenleg a világ leggazdagabb embere, még így is nagyjából 135 millió Tesla-részvény tulajdonosa.