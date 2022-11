A távvezérlésű autó már nem gyerekjáték, hanem a biztonság záloga

Az autóipar intenzív fejlődésen megy keresztül napjainkban. Néhány éve már az is komoly innovációnak számított egy jármű megvásárlásakor, ha tolatóradar, vagy tempomat került az autóba, ma már olyan funkciókkal kísérleteznek a gyártók, mint az autonóm parkolás, vagy épp a városon belüli önálló vezetés. Az önvezetés mellett is természetesen számos módszerrel kísérleteznek az autógyártók annak érdekében, hogy biztonságossá tegyék a közúti közlekedést az emberek számára. Ennek egyik, igen fontos szegmense a távvezérlés.

Eszközeink távolról történő irányítása nem új keletű gondolat: John Hays Hammond, Jr. már 1910-ben feltalálta és szabadalmaztatta a hajók vezeték nélküli vezérlésére szolgáló első módszereket. Nem sokkal később, 1925-ben, Francis Houdina bemutatta azt a rádió távirányítású autót, amelyen a beindítás után a dudát és váltót is képes volt a távolból irányítani. Természetesen az eltelt közel száz évben hatalmas fejlődésen ment keresztül a technológia, ezt pedig leginkább olyan területeken hasznosítják, amely az ember számára komoly veszélyekkel járna: többek között az űrkutatáshoz, az óceánok mélyének tanulmányozásához is távirányított eszközöket használnak.

A vezeték nélküli hálózatok, különösképp az 5G megjelenése azonban a gépipar teljes területén új távlatokat nyit meg.

Az ötödik generációs magánhálózat ugyanis egy olyan stabil, biztonságos, alacsony késleltetésű vezetéknélküli technológia, amely amellett, hogy költséghatékonyabb és biztonságosabb is, mint a korábbi hálózatok, ezáltal új szintre emelve az adatközlést.

Mi sem szemlélteti ezt jobban, mint a Vodafone és technológiai partnere, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Formula Student East csapatának közös fejlesztése, egy távirányítású versenyautó.

A Hungaroring területén szeptember 17- én bemutatott teszten a Vodafone által biztosított 5G hálózat tette lehetővé, hogy a versenyautót távolról, biztonságosan lehessen vezérelni. A rendkívül alacsony késleltetésű hálózat szinte valós idejű válaszidőt tett lehetővé a sofőrnek, aki így magas sebesség mellett is teljes biztonságban érezhette magát.

Ez a technológiai demonstráció jól szemlélteti, hogy amennyiben a jövőben ily módon közlekedünk, egy kétes helyzetben, legyünk akár több kilométerre, éppúgy a másodperc törtrésze alatt eljuttathatjuk a parancsunk a rendszerhez, mintha ott lennénk. A távirányítású autó tehát ma már nem gyerekjáték, hanem a biztonság záloga. A jövőben mindezt az ipar, valamint a szállítmányozás terén is hasznosítani lehet, és az is szinte biztosnak tekinthető, hogy a személyszállítás terén is forradalmi újítást jelenthet a távirányítás.

A technológia gyors fejlődését az is jól mutatja, hogy a tavalyi év során szabvány készült a távolról vezethető autókhoz, mely során az önvezetéssel is aktívan foglalkozó SAE International szervezet két definíciót tett közzé. A Remote Driving során az autóval kapcsolatban álló sofőr valós időben tud beavatkozni a jármű mozgásába, akár kormányzással, fékezéssel, vagy gyorsítással. Így lényegében az otthon melegéből, teljes biztonsággal tudja kezelni gépjárművét. Ez különösen hasznos lehet napjainkban, amikor rengetegen dolgoznak otthonról. Az alacsony késleltetésű mobilhalózatnak köszönhetően pedig mindezt szinte valós időben teheti majd meg. A Remote Assisance funkció lényege pedig már az emberi tényezőt is kihagyja, így probléma esetén a járművek közti információcsere segítségével tud tovább haladni a jármű.

A gyors vezeték nélküli hálózat tehát kulcsfontossággal bír a jövő közlekedésében, és az annak terepéül szolgáló okosvárosok megalkotásában. Az ilyen, teljes összeköttetésben lévő városra több példát lehet látni Európában is. Ezt kihasználva ugyanis a jövőben a fejlett, közös hálózatra csatlakoztatott autók egymással, valamint a közúti forgalomban fontos szerepet betöltő jelzőlámpákkal is képesek lesznek szinte valós időben kommunikálni, így a távvezérlésnek köszönhetően az autóbalesetek száma feltételezhetően jelentősen csökkenhet a jövőben, még akkor is, ha sofőr ül az autóban.