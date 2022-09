Törölték a legnépszerűbb orosz közösségi oldalt az App Store-ból

Eltávolították az Apple áruházából Oroszország elsőszámú közösségi médiumát, a VKontaktét és számos hozzá tartozó alkalmazást – írja a Verge. Az összesen több száz milliós letöltési számmal rendelkező VK-alkalmazások törlésének okát jelenleg is vizsgálja az orosz Digitális Ügyek Minisztérium. Az orosz techcéghez köthető alkalmazások a Google Play Áruházában továbbra is elérhetők.

Amióta Oroszország megszállta Ukrajnát, az agresszor több globális közösségi médium, köztük az Instagram, a Facebook és a Twitter elérését is blokkolta. Európa és az Egyesült Államok pedig számos szankciót vezetett be Oroszországgal szemben, a gazdasági lépések mellett olyan személyek, oligarchák ellen is szankciókat léptett életbe, akik közel állnak Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz. Ilyen volt Vlagyimir Kirijenko, a VK csoport vezérigazgatója is. A VKontaktét 2006-ban alapította meg Pavel Durov, akit később kiszorítottak a cégből, miután nyilvánosan megtagadta az együttműködést a hatóságokkal.

A szakember ezután a titkosított üzenetküldő alkalmazására kezdett fókuszálni, amit ma már Telegramként ismer a világ.

Az Apple lépése egyben azt jelenti, hogy a közösségi médium mellett egyéb VK alkalmazásokhoz, így a Mail.ru levelezőhöz, a VK Music zenei apphoz és a Youla elnevezésű apróhirdetésekkel foglalkozó alkalmazásokat sem tölthetik már le a felhasználók. A vállalat az Interfax orosz hírügynökségnek elmondta, hogy az alkalmazások továbbra is működhetnek, de az értesítésekkel és a fizetésekkel kapcsolatban problémák adódhatnak majd.

Jelentős változást jelent ez a hozzáállás az Apple részéről, amely tavaly még eleget tett annak az orosz törvénynek, amely előírta, hogy a gyártók előre telepítsék az orosz alkalmazásokat a készülékekre. A távolodás az orosz-ukrán konfliktus kirobbanásakor gyorsult fel, amikor is számos cég, köztük az Apple is leállította termékeinek értékesítését az országban. Az almás vállalat emellett bizonyos orosz híralkalmazásokat is elérhetetlenné tett Oroszországon kívül, valamint megakadályozták, hogy az orosz bankok ügyfelei az Apple Pay fizetési rendszert használják.

Az Interfax kedden arról is beszámolt, hogy a VK eladta My.Games játékrészlegét a LETA Capital vezetőjének, Alexander Chachava orosz üzletembernek. A pénzember a Kajmán-szigeteken él, és mintegy 642 millió dollárt fizetett az üzlet lezárásáért. A VK játékrészlege a Steam és az Epic Games Store orosz alternatívájaként hirdeti magát, mióta a szankciók nyomán számos játék értékesítését blokkolták az országban.